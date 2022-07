Cruiseschepen voor vluchtelingen op zee zijn waarschijnlijk illegaal

Drie grote cruiseschepen moeten de Nederlandse asielcrisis gaan verlichten, maar tot nu wil slechts één gemeente zo‘n schip laten aanmeren. Daarom onderzoekt staatsecretaris Van der Burg (asiel) of het mogelijk is om de andere twee schepen voor de kust te laten dobberen – ‘in het uiterst geval op open zee’.

Juridisch gezien is dat lastig, omdat vluchtelingen ten alle tijden van het schip af moeten kunnen. Er zullen mogelijk ‘loodsboten’ op en neer naar de kust varen.

Daarom worden er 3 cruiseschepen met 1000 opvangplekken besteld. Op dit moment is voor 1 van de 3 plek in Velsen. Maar de andere 2 willen we ook echt inzetten. In het uiterste geval op open zee. Maar bij voorkeur ergens anders, in overleg met gemeentes. — Eric van der Burg (@StasJenV) 21 juli 2022

Bereikbaarheid

Lieneke Slingenberg, hoogleraar migratierecht aan de VU, denkt dat wettelijk gezien moeilijk wordt. “Als er niet constant bootjes pendelen zitten de vluchtelingen in detentie op het cruiseschip. Dat mag niet.”

Ook denkt Slingenberg dat het leven op een afgesloten boot de fysieke en geestelijke gezondheid van vluchtelingen aantast. Dat mag niet volgens het Europese migratierecht. Bovendien moeten hulpdiensten zoals een ambulance snel ter plaatse kunnen zijn. “Dat is lastig bij een cruiseschip op zee.”

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is de situatie wellicht slechter dan op een cruiseschip, maar daar kunnen vluchtelingen wel zelf komen en gaan wanneer ze willen. Ook is het mogelijk bezoek te ontvangen, wat op een schip ook gefaciliteerd moet worden.

Politiek geladen opmerking

Migratie- en mensenrechtenadvocaat Wil Eikelboom noemt de dobberende schepen onhaalbaar. “De regels bepalen dat je constant heen-en-weer moet varen tussen cruiseboot en de wal. Dan krijg je alsnog een doorstroom van vluchtelingen op het vaste land, en dat willen gemeenten blijkbaar niet.”

Daarom denkt Eikelboom dat de opmerking van de staatsecretaris vooral politiek geladen was. “Van der Burg laat opnieuw zien hoe slecht we de vluchtelingenopvang geregeld hebben. De politiek hoopt dat het asielzoekers afschrikt”.

Duur

Het kabinet werkt al langer aan het plan voor de cruiseboten, maar heeft door de ernst van de asielcrisis besloten over te gaan op actie. “We hebben nu gezegd, de schepen gaan gewoon richting Nederland varen. Laat ze vast deze kant op komen, zodat we daar geen tijd in verliezen”, zegt Van der Burg.

Zo moeten vanaf september zo’n drieduizend mensen opgevangen kunnen worden.

Het Centraal orgaan opvang asielzoekers (Coa) kan nog niet bevestigen of ze voldoende personeel hebben om drieduizend mensen op cruiseboten te beveiligen en verzorgen. De organisatie wacht het onderzoek van de staatssecretaris af en beoordeelt dan of de plannen haalbaar zijn.

Absurd

VluchtelingenWerk noemde het gister al een ‘absurd idee’ om vluchtelingen in een dobberend cruiseschip op te vangen. Een woordvoerder stelde: “Er is geen onderzoek voor nodig om te bedenken dat je mensen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld dat niet aan kunt doen. Het opvangen van vluchtelingen doe je als samenleving en niet van een afstandje op zee”.

