Crowdfunding voor een medische behandeling? Let op – er is een reden dat de verzekering niet vergoedt

Het is risicovol om online geld in te zamelen voor medische behandelingen die de zorgverzekering niet betaalt. ‘Een gevecht voor je leven op basis van misinformatie.’

Online crowdfundingacties om medische behandelingen te betalen zijn risicovol, signaleert het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG). Er wordt te vaak geld opgehaald voor behandelingen die schadelijk zijn of waarvan het nog onduidelijk is of ze wel werken.

“Bij ernstig zieke mensen kan valse hoop een goede afronding van het leven frustreren”, zegt Hafez Ismaili M’hamdi, vicevoorzitter van het CEG. Hij maakt zich zorgen over misinformatie bij medische crowdfundingacties, die op touw worden gezet om behandelingen te kunnen betalen die niet door de zorgverzekering worden vergoed. “Er is een reden waarom verzekeraars de behandelingen niet betalen. We weten niet of ze werken”, zegt Ismaili M’hamdi.

In een rapport van het CEG dat maandagochtend verscheen, is ook aandacht voor het feit dat mensen willen vechten voor een gezond leven. Hoop op een goede afloop en autonoom kunnen handelen helpt ernstig zieke patiënten. Ismaili M’hamdi vindt het dan ook begrijpelijk dat zij vechten voor hun kans. “Strijdlustig zijn is mooi maar dan wel met de juiste medische wapens.”

Behandeling met bijengif

Een van de ziektes waar vaak crowdfundingacties voor worden georganiseerd is de ziekte van lyme. De ziekte – die je kunt krijgen van een tekenbeet – heeft een uiteenlopend ziektebeeld en kan in Nederland alleen behandeld worden met een korte antibioticakuur. Dat helpt echter niet in alle gevallen en daarom gaan patiënten ook op zoek naar andere manieren om te genezen.

Op websites voor crowdfunding zijn verschillende voorbeelden van alternatieve medicatie tegen Lyme te vinden. Er zijn inzamelingsacties voor een stamceltransplantatie (15.000 euro) en een driejarige behandeling met bijengif (100.000 euro). Van deze behandelingen is niet bewezen dat ze helpen tegen de ziekte.

“Deze patiënten worden in de huidige gezondheidszorg aan hun lot overgelaten”, zegt een woordvoerder van de lymevereniging. “Dus is het begrijpelijk dat ze middels crowdfunding andere behandelingen willen proberen. Daar kunnen inderdaad risico’s aan kleven en daarom is er meer onderzoek naar lyme nodig. Zo kunnen de patiënten in de toekomst binnen de reguliere zorg geholpen worden.”

Ongelijkheid

Niet alleen zijn crowdfundingacties vaak gericht zijn op behandelingen die niet bewezen zijn, ook denkt Hafez Ismaili M’hamdi van het CEG dat ze ongelijkheid in de hand werken. “Als je leuker met je snoet op het internet komt, heb je meer kans op donaties en daarmee de behandeling. Het is oneerlijk dat presentatievaardigheden bepalen hoeveel geld je kunt ophalen”, zegt hij. De onderzoeker benadrukt dat het Nederlandse zorgsysteem is gebaseerd op het solidariteitsbeginsel. “Zorg moet voor iedereen gelijk zijn en bij crowdfunding is dat niet het geval.”

Ook ziet hij dat patiënten of initiatiefnemers van een actie de werking van een behandeling overdrijven om meer geld op te kunnen halen. “Ze schetsen een rooskleurig beeld van de behandeling, want dat vergroot de kans op succes.” In de praktijk wordt volgens Ismaili M’hamdi zo nog meer misinformatie verspreid. Hij pleit daarom voor een monitor van behandelingen voor ziektes als lyme. “Maak een overzicht van manieren om de patiënten te helpen. Dan hebben ze een houvast voor de crowdfunding.”

