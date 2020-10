Crisisoverleg bij KLM met bonden over loonmatiging

Minister Wopke Hoekstra (financiën) ging niet akkoord met het voorstel zoals dat er nu ligt. De looptijden van de afspraken over loonmatiging zijn volgens Hoekstra te kort en zouden moeten gelden zolang het steunpakket loopt, namelijk tot 2025.

Volgens de ingewijden wist Hoekstra begin oktober al dat de looptijd van de overeenkomst korter was dan de looptijd van het steunpakket. Daarbij wordt ook gewezen op de situatie in Frankrijk, waar de overheid en Air France gezamenlijk optrekken om de toekomst van de maatschappij veilig te stellen. Bij KLM voelen ze zich op het laatste moment voor het blok gezet.

In Nederland lijkt iedereen een eigen agenda te hebben, zo klinkt het. Door Hoekstra wordt op deze wijze “gesold” met de toekomst van de Nederlandse luchtvaart. Naast de overheid gaat het dan ook om de vakbonden. Volgens de KLM-bronnen is de situatie daardoor onwerkbaar voor het bezweren van een crisis.

De vakbonden zitten structurele hervormingen in de weg

In Den Haag is het vooral de houding van de vakbonden die voor frustratie zorgt. Ingewijden wijzen erop dat Hoekstra al bij herhaling heeft aangegeven dat de kostenbasis bij KLM ook voor de coronacrisis al een punt van zorg was. Daar is ook KLM-topman Pieter Elbers van doordrongen, zeggen zij, maar de vakbonden zitten structurele hervormingen in de weg.

Komt KLM niet met een ander plan dan wordt het voortbestaan van de onderneming bedreigd en komen belangrijke internationale luchtvaartverbindingen in gevaar. De partijen hebben nog twee dagen om met een nieuwe voorstel te komen. Bij KLM is het geld “hard nodig”. Het bedrijf schrijft door de crisis dieprode cijfers.

Haagse bronnen spreken van een duivels dilemma. Enerzijds wil het kabinet de positie van Schiphol als internationaal luchtvaartknooppunt niet zomaar opgeven. Maar KLM steunen zonder dat het aan de gestelde voorwaarden voldoet, zou een ongewenst precedent scheppen in een tijd dat heel veel bedrijven worstelen om te overleven.

Al 1,8 miljard euro aan terugbetalingen

Eerder vanochtend werd bekend dat Air France-KLM het belangrijke derde kwartaal van het jaar afgesloten met een verlies van 1,7 miljard euro. De onderneming kampte net als branchegenoten met de gevolgen van de coronacrisis in de zomermaanden. De pandemie drukt op de reislust wereldwijd, ook door opgelegde restricties, en de luchtvaart is als gevolg daarvan een van de zwaarst getroffen sectoren.

Air France-KLM heeft naar eigen zeggen al verscheidene maatregelen genomen om de kosten omlaag te krijgen. Daarvoor werden akkoorden bereikt met verschillende vakbonden. De luchtvaartmaatschappij heeft voor de aanpassingen in het derde kwartaal alleen al 565 miljoen euro opzij gezet. In de eerste negen maanden van het jaar liep het nettoverlies op tot dik 6 miljard euro.

Sinds het begin van de crisis heeft Air France-KLM al 1,8 miljard euro aan terugbetalingen moeten doen. Dat is inclusief 300 miljoen euro aan vouchers die zijn uitgegeven. De personeelskosten daalden in het derde kwartaal met 36 procent, nadat onder meer afscheid werd genomen van tijdelijke krachten en externen. In totaal vertrokken al 5500 medewerkers. Eind 2020 moet afscheid zijn genomen van 9000 medewerkers, van wie 5000 bij KLM.

