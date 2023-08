Criminelen willen horecabazen ‘helpen’ bij hun geldnood na de overstroming in Zuid-Limburg

Veel horecaondernemers in Zuid-Limburg die zijn getroffen door de overstromingen van twee jaar geleden, kregen de afgelopen tijd financiële hulp aangeboden vanuit het criminele milieu. De politie kreeg via onder andere wijkagenten en Meld Misdaad Anoniem ‘tientallen’ tips daarover binnen, zo schrijft regionale krant De Limburger.

“We hebben signalen vanuit de hele provincie binnengekregen, maar de zwaarste concentratie zien we in de gebieden die in de zomer van 2021 het hardst getroffen werden”, zegt de Limburgse recherchechef Danny Frijters in de krant. De criminelen benaderen kwetsbare ondernemers om hun geld wit te wassen, drugshandel te faciliteren of vergaderruimte beschikbaar te stellen.

Criminelen zoeken vaak contact met een sms’je of briefje in de bus waarin hulp wordt aangeboden. Op dat moment kan een ondernemer dat vaak nog wel afslaan. Maar wie ingaat op het aanbod, zit volgens de politie mogelijk de rest van zijn leven vast aan de criminele contacten.

‘Hulp Rijk en verzekeraars kwam te laat’

Alleen al in Valkenburg zijn volgens de gemeente zeker vierhonderd ondernemers getroffen door de overstroming van 2021. “Ze hebben fysieke schade en omzetderving”, zegt burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg aan de Geul in een reactie in de Volkskrant. “Dan ben je als ondernemer dus afhankelijk van verzekeringen en rijksregelingen.”

Volgens Prevoo kwam die hulp niet goed op gang. “Hoe langer het duurt, hoe meer kans de georganiseerde misdaad krijgt om toe te slaan. Ze komen met een zak geld: een ondernemer hoeft geen rente te betalen, maar tekent wel een schuldbekentenis.”

Maar één keer nee zeggen

Dat criminelen proberen horecabazen in hun zak te krijgen, is een landelijk probleem. Twee jaar geleden namen de signalen daarvoor al sterk toe, zo waarschuwden onder andere gemeenten en politie toen. Zij weten die toename aan de geldnood in de horeca, vanwege het coronabeleid van het kabinet.

Dat speelde onder andere in de regio Amsterdam Amstelland, zo bleek uit een enquête onder 248 ondernemers in verschillende branches. Zo’n 8 procent had in de coronaperiode een aanbod gehad van een onbekende investeerder die ze niet vertrouwden. Onder hen waren veel horecaondernemers.

De overheid lanceerde destijds landelijk een campagne met als slogan ‘Je kunt maar één keer nee zeggen’, die gericht was op horecaondernemers, boeren en particulieren die benaderd werden door criminelen. Ondernemers kregen het advies altijd goed uit te zoeken met wie ze in zee gaan, en geen aanbiedingen te accepteren die te mooi lijken om waar te zijn.

