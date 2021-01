Creatievelingen laten overal vrolijk beschilderde ‘happy stones’ achter om je een positief gevoel te geven

In een park vlakbij haar huis in Roermond legt Bianca Bloemers-Vos (48) een kleine steen met een gezichtje op een bankje. Ze laat hem achter voor een willekeurige voorbijganger. Het ding is blauw geschilderd en steekt fel af tegen het donkerbruine hout. “Hier komen mensen om te mijmeren”, zegt Bloemers-Vos. “Stel dat je een rotdag hebt gehad, en je vindt zo’n steen. Dan heb je toch het idee dat er iemand bij je is.”

Happy stones, ook wel ‘doodle stones’ genoemd, zijn sinds het uitbreken van de pandemie een ware rage geworden in Nederland. Creatievelingen laten zelfbeschilderde stenen achter, die anderen weer vinden en op een nieuwe plek neerleggen. De happy stones zouden zo bijdragen aan een positief gevoel.

Op talloze Facebookpagina’s delen fans trots hun creaties en vondsten, vrijwel altijd voorzien van een foto en een vermelding van de vindplaats. Bloemers-Vos beheert zo’n pagina, die ruim 2000 leden telt. Een schijntje vergeleken met de populairste Nederlandse Facebookpagina van happy stones, ‘Kei Tof’: die telt meer dan 26.000 leden.

Uilen

Al vijf jaar schildert Bloemers-Vos iedere dag happy stones aan haar eettafel. Die ligt bezaaid met verfspullen: twee emmertjes vol penselen en tubes acrylverf, een plastic doosje tot de rand gevuld met gekleurde stiften, een klein mengpaletje om de verf op te doen.

Binnen handbereik een doorzichtige plastic bak vol met grijze, gladde stenen en een schoenendoos met reeds beschilderde exemplaren. Op sommige exemplaren staan teksten als ‘jij maakt het leven mooier’, of ‘love yourself’. Het liefst schildert ze uilen. “Die hebben iets magisch”, zegt ze. Dan, lachend: “Maar ze lukken ook altijd goed, dat helpt.”

Bianca Bloemers versiert de happy stones. Beeld Koen Verheijden

Een hart onder de riem

Het fenomeen happy stones is waarschijnlijk overgewaaid vanuit de Verenigde Staten. De Britse krant The Guardian noemde de Amerikaanse Megan Murphy drie jaar geleden als vermoedelijke bedenker van de versierde stenen.

Regelmatig overdacht zij haar leven en het overlijden van haar ouders op het strand vlakbij haar huis. In 2015 begon ze inspirerende teksten te schrijven op geraapte steentjes, om mensen die ook naar het strand kwamen om na te denken, een hart onder de riem te steken. Vinders van haar kunstwerkjes deelden foto’s van de stenen op sociale media en begonnen ze op andere plekken neer te leggen, zodat een ander de steen kon vinden.

Net als Murphy wil ook Bloemers-Vos anderen een steuntje in de rug geven. Vooral in deze onzekere tijd kunnen mensen dat wel gebruiken, vindt ze. “De stenen zijn voor mensen een reden om naar buiten te gaan. Ze voelen zich minder eenzaam als ze een mooie vinden. Het gaat om houvast halen uit de kleine dingen in het leven. Het klinkt misschien gek, maar een steen vind je niet. Die komt op je pad.”

Lees ook:

We leven noodgedwongen bij de dag – en daar zitten voordelen aan

Als er iets lastig is in de coronacrisis, zeker nu de lockdown weer verlengd wordt, is het wel vooruitkijken. Dus leven we noodgedwongen bij de dag, en dat heeft zo z’n voordelen.

Zwijn ontsnapt aan jager door topdrukte Veluwe

Wilde dieren die zich dieper terugtrekken in het bos, bezoekers die zich aan elkaar ergeren, slingerende rotzooi in de natuur. De Veluwe piept en kraakt onder het grote aantal bezoekers.