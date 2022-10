Creatieve manieren om de verwarming (nog even) uit te laten

Het is guur en koud buiten en de twijfel of je de verwarming aan zal zetten slaat toe. Maar ja, hoe hou je het uit zonder verwarming? En wat kost een dag stoken eigenlijk?

Stortbuien trokken de afgelopen week over Nederland. De herfst is begonnen, maar een draai aan de thermostaat kan met de hoge energie- en gasprijzen flink in de kosten lopen. Gas kost nu gemiddeld 3 euro per kubieke meter, een dag de cv-ketel aan kost daardoor gemiddeld al snel 12 euro. Sommige mensen lijken de verwarming daarom zo lang mogelijk uit te willen laten.

Vergeleken met de eerste koude periode in voorgaande jaren wordt er nu ongeveer 20 procent minder gas gebruikt, zegt Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool. Dat geldt voor temperatuurafhankelijk gasverbruik in gebouwen en huizen, maar ook de tuinbouw wordt meegerekend. Toch wijzen de cijfers er volgens Visser op dat huishoudens minder gas gebruiken en de verwarming nog even uit blijft of minder vaak aangaat.

Goedkoop petroleum

Nederlanders denken intussen na over manieren om het thuis toch warm te hebben. De woorden ‘houtkachel’, ‘petroleumkachel’ en ‘gelkachel’ werden de afgelopen week ruim twee keer vaker ingetikt op Google dan vorig jaar rond deze tijd. Op de website van Trouw werd een artikel over plasticfolie op de ramen (om warmte vast te houden) een etmaal lang het best gelezen van alle stukken. Op radio en televisie vliegen de reclames voor houtkachels je ondertussen om de oren.

Omroep Brabant schreef deze week dat ondernemers in België overspoeld worden door Nederlanders die goedkoop petroleum willen kopen. En in de regio Utrecht worden opvallend veel terracotta bloempotten verkocht, mensen maken er kacheltjes van met waxinelichtjes, schrijft RTV Utrecht. Internetwinkel Bol.com laat desgevraagd weten momenteel meer thermokleding te verkopen dan de afgelopen jaren aan het begin van de herfst. En dat mensen overwegen te stoken in plaats van de verwarming aan te draaien, blijkt ook uit de huidige houtprijs. Deze is door de enorme vraag in Nederland haast verdubbeld.

Wat te doen?

Hoe kun je het thuis warm krijgen, zonder de verwarming aan te doen? Marlon Mintjes van Milieu Centraal krijgt de vraag steeds vaker. Ook hoort ze verhalen van mensen die zich helemaal van het gas laten afsluiten, maar dat lijkt Mintjes een slecht idee. “Besparen is te doen”, zegt Mintjes. “Maar de hele winter zonder verwarming gaat niet.”

Wel doen

Wie zo lang mogelijk van de thermostaat af wil blijven of de thermostaat een graadje lager wil zetten, kan volgens Mintjes het beste ‘lokaal warmte creëren’. Dat betekent geen elektrische kacheltjes, want die verwarmen de hele ruimte en dat is niet efficiënt. In plaats daarvan kun je het best elektrische dekens gebruiken of een infraroodpaneel. “Dat paneel geeft straling die direct op het lichaam komt”, zegt Mintjes. “Zo krijg je het snel warm zonder dat het veel stroom kost.”

Tegen koude briesjes in huis helpen ook tochtstrips en een brievenbusborstel. Ondanks dat koude tocht de vijand is, blijft geregeld ventileren wel belangrijk. “Je hebt regelmatig frisse lucht nodig voor je gezondheid.”

Niet doen

Ook Mintjes weet dat hout- en pelletkachels op het moment populair zijn. “Maar deze zijn duurder dan verwarmen met je centrale verwarming”, zegt Mintjes. Volgens berekeningen van Milieu Centraal kost een houtkachel nu twee keer zoveel als het gebruik van de cv-ketel. Een pelletkachel is 20 procent duurder. Bovendien zijn ze erg slecht voor de gezondheid, vanwege de schadelijke stoffen die vrijkomen bij de verbranding.

Ook andere creatieve opties, zoals het open laten staan van de oven of de droger extra gebruiken voor warmte raadt Mintjes af. De apparaten kosten veel energie en leveren maar weinig warmte op. Dat zelfde geldt voor kaarsen, die geven ook nog eens veel fijnstof af wat slecht is voor je gezondheid.

Al met al is het volgens Mintjes beter om de verwarming maar gewoon aan te zetten. “Een hele winter is toch niet vol te houden, en bij hele lage temperaturen krijg je schimmels en vochtplekken.” Een huis moet een minimale temperatuur van 12 tot 15 graden hebben. Wel zegt Mintjes dat je prima je verwarming een graadje lager kunt zetten, zeker als je met een elektrische deken of infrarood paneel bijverwarmt. “En vergeet niet om de verwarming uit te zetten in kamers waar je niet bent of ’s avonds voordat je naar bed gaat op 15 graden te zetten.”

Simone Stam doet haar was expres laat op de dag, zodat de warmte van de condensdroger de kamer vult.

Simone Stam: ‘Waxinelichtjes geven ook warmte af’ Reumapatiënt Simone Stam (37) woont in een driekamerappartement. Deze herfst laat ze de verwarming zo lang mogelijk uit, een hogere energierekening kan ze niet betalen. Tot nu toe heeft ze de thermostaat nog niet aangeraakt, maar dat gaat niet van harte. “Triest dat het zo moet”, zegt Stam. “Anno 2022 moet bij iedereen de verwarming aan kunnen. Zeker als je chronisch ziek bent.” Stam probeert haar huis op andere manieren toch warm te krijgen. De ramen en luchtroosters in haar huis laat ze maar even dicht. “Liever dat hier iets muffer is dan dat ik het koud krijg”, zegt Stam. ’s Avonds op de bank ligt ze onder een deken en Stam heeft ontdekt dat waxinelichtjes goed helpen. “Dertien waxinelichtjes maken het huis bijna anderhalve graad warmer”, zegt Stam. Omdat het ’s avonds kouder is, doet Stam haar was laat op de dag. “Van de condensdroger komt veel warmte. Ik laat de badkamerdeur open, zo komt de warme lucht de kamer in.” Als het straks nog kouder wordt wil Stam misschien een elektrische bodywarmer kopen. “Ik probeer het zo langzaam mogelijk uit te zingen zonder verwarming, anders komen we de winter financieel niet door. Ik wil geen schulden opbouwen.” Hoewel het voor Stam niet de leukste tijd van het jaar is, door haar reuma, klinkt ze toch vrolijk. “Als ik in zak en as ga zitten, word ik ook nog depressief, dat laat ik niet gebeuren.”

Karin Schook is nu extra blij met haar pelletkachel.

Karin Schook: ‘Ik zit Poetin zo lekker dwars’ Karin Schook (56) woont in een vrijstaand huis. Ze probeert sinds de oorlog in Oekraïne zo min mogelijk gas te gebruiken en dus gaat de centrale verwarming voorlopig niet aan. “Het is inmiddels een soort sport geworden”, lacht ze. “Om Poetin lekker dwars te zitten”. In de woonkamer staat een een pelletkachel, die een paar uurtjes per dag brandt. In een week tijd gaat er zo ongeveer twintig kilo aan geperste houtkorrels doorheen. “De zolder ligt vol met zakken korrels”, zegt Schook. “Het duurde bijna twee dagen om alles naar boven te krijgen.” Als ze ’s avonds naar bed gaat, zet Schook even de airco op de verwarmingsstand om wat warme lucht de slaapkamer in de blazen. “Dat kost ook geld en is daarom niet voor iedereen haalbaar – wij hebben zonnepanelen”, zegt ze. “Maar als iedereen minder gas gebruikt, zakt de prijs misschien vanzelf weer.” Ze gaat daarom zo lang mogelijk door met de pelletkachel. Als het op een gegeven moment echt te koud wordt, zet ze misschien toch de verwarming aan. Schook is niet ‘winterhard’ en zegt zeker geen kou te willen lijden. “Maar met de verwarming aan zit denk ik wel een stuk minder lekker op de bank. Het voelt alsof ik nu iets kan doen voor Oekraïne”, zegt Schook.

