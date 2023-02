Creatief met nagels: van een tikkie ordinair naar mainstream

Nailart is booming. De laatste vijf jaar groeide het aantal nagelsalons met ruim 40 procent, jong en oud laat de handen versieren met glitters, kleur en printjes. ‘Je nagels zijn een extra canvas om jezelf uit te drukken.’

In opperste concentratie dipt ze een piepklein kwastje in de druppel groene lak op haar palet. Klant Jacomijn Renken wenst vandaag de print van haar zelfgemaakte hesje op haar nagels, een ingewikkeld patroon van vegen met pastelkleuren. Dit soort opdrachten schenken Annemarije Osinga van Manic Manicures in Nijmegen het meeste plezier. Laag voor laag verrijkt ze het dessin, een techniek die Rembrandt toepaste op zijn schilderijen.

Osinga is een zogeheten nailartist, iemand die nagels op een creatieve manier verfraait met semi-permanente lak. En ze is de enige niet. (Kunst)nagels zijn booming business, zo blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Telde Nederland in 2018 ruim 7800 nagelsalons, dat aantal is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot bijna 11.300, een stijging van 44 procent. In verhouding tot het aantal inwoners wordt vooral in Limburg, Brabant en Flevoland veel geplakt en gelakt.

Een guilty pleasure

De populariteit van manicures verbaast Osinga niets. In de ZaadeL Makerij, een retro atelier waar naast de nailartist ook een kapper, kunstschilder en metaalbewerker huizen, legt de twintiger uit dat het beeld van nagelstudio’s is veranderd. “Lange tijd werden kunstnagels van acryl en nailart gezien als ordinair, ook door mij.” Ze lacht. “Tijdens een vrijgezellenparty hebben mijn vrienden me jaren geleden echt moeten dwingen om mijn nagels te laten doen. Ik associeerde nailart met de French manicure (neutrale lak met een wit randje, red.) en glittersteentjes.”

Ook na die eerste keer bleef nagelkunst een poos een guilty pleasure, heimelijk experimenteerde ze thuis met kleuren en prints. Maar sinds twee jaar combineert Osinga haar coachingswerk rond jongeren met autisme met haar eigen bedrijf Manic Manicures. “Nu is nailart cool, iets voor iedereen. Jong en oud komt bij me langs, van tieners tot een zestigjarige.” Ook mannen ploffen neer in Osinga’s stoel. “Zij zijn in de minderheid, maar nagellak wordt wel steeds inclusiever. Kijk bijvoorbeeld naar Harry Styles en Tim Hofman. Zij hebben gekleurde nagels.”

Showbusiness en social media hebben invloed

Ook andere beroemdheden geven nailart een zwieper. Zo plaatst reality-koningin Kylie Jenner geregeld foto’s van haar handen op internet en zijn de ellenlange nagels van Billie Eilish het handelsmerk van de artiest geworden. Sterker nog: tijdens het laatste Met Gala in New York recenseerden journalisten naast de outfits ook de nagels van de mensen op de rode loper; nailartists van bekende Amerikanen zijn inmiddels zelf sterren.

“Sociale media spelen net zo goed een rol”, denkt Osinga. De hashtag #NailTok telt 4,5 miljard views op TikTok, Instagram telt 210 miljoen hits over #nails. “Er is sowieso meer aandacht voor uiterlijke verzorging, net als make-up is nailart een vorm van zelfexpressie. Je nagels zijn een extra canvas om je creatieve kant te tonen, en het leuke is dat mensen altijd reageren op kunstzinnige klauwen.” Vaste klant Renken beaamt dat. “Het is verslavend je nagels te laten doen, samen met Annemarije kies ik iedere keer weer een ander ontwerp.”

Beeld Merlin Daleman

De trends: kleur, streepjes en dierenprints

Wie zijn of haar handen bij Osinga wil laten versieren, moet wel geduld hebben. Niet alleen heeft ze momenteel een klantenstop, ook duurt een nailartsessie gemiddeld zo’n twee uur. Het prijskaartje: rond de zestig euro. “Ik werk alleen met veganistische en dierproefvrije producten, en de lak blijft drie weken zitten.”

Via het Stap-budget, een jaarlijks aan te vragen subsidie voor bijscholing, volgt de 28-jarige nu een opleiding in Amsterdam. Eerder behaalde ze al andere certificaten. “Iedereen kan zich nailartist noemen. Maar ik zit toch aan iemands lijf, vind het belangrijk geen schade aan te brengen. Bij vragen wil ik mijn klanten uitleg kunnen geven over de verschillende technieken.”

Ook vindt ze inspiratie bij de opleidingen. “Je ziet nu veel kleur, streepjes en dierenprints.” Zelf zijn Osinga’s nagels felroze met een patroon van groen chroom, al heeft ze haar handen tijdens haar werk in plastic handschoenen gestoken. Ze pakt een van de gekleurde nepnagels op haar werkblad en houdt die bij de bodywarmer van haar klant. “Er moet nog wat geel bij, denk je niet?” Uit een laatje pakt ze een van de talloze flesjes nagellak. “Dit wordt een kunstwerk.”

Waar komt de manicure vandaan? De manicure is niet terug te voeren tot een specifieke cultuur. Zo troffen archeologen vergulde nagels aan bij Egyptische mummies uit het vijfde millennium voor Christus, en verkleurden vrouwen uit India rond diezelfde periode hun nagels met henna. Ook mannen waren er vroeg bij, blijkt uit het boek Nails: The History of the Modern Manicure van de Amerikaanse auteur Suzanne E. Shapiro. In het zuiden van het voormalige Babylonische rijk is een manicureset van goud opgeduikeld, opgesmukte nagels lijken daar te zijn ingezet als oorlogswapen. In China werd zo’n 3000 jaar voor Christus ‘nagellak’ uitgevonden, een mix van eiwit, gelatine, bijenwas en bloemblaadjes. De elite omhulde de lange en gekleurde nagels daar met rijkversierde beschermers. Ze vormden zo een statussymbool: voor de werkende klasse waren lange nagels onpraktisch. Het Amerikaanse cosmeticaconcern Revlon bracht in 1932 de moderne nagellak op de markt, waarmee manicures toegankelijk werden voor de massa.

