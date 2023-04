Cranendonck kan asielopvang missen als kiespijn, maar er klinkt ook tegengeluid

Een man uit Budel houdt zich niet meer in. Verbeten roept hij naar een drietal andere inwoners uit zijn gemeente, dat een flink aantal rijen onder hem zit. “Als u zo begaan bent met die gelukszoekers, gaat u dan zelf bij de supermarkt staan en zorgt u dat er geen overlast is.” Een aantal mensen klapt.

Ruim honderd inwoners van de gemeente Cranendonck (Noord-Brabant) hebben dan net aandachtig een presentatie gevolgd in het dorpscentrum in Budel. Het onderwerp is de toekomst van een asielzoekerscentrum (azc) in de gemeente, dat er sinds 2014 is gevestigd op een oud defensieterrein. Inwoners zijn via een enquête gevraagd naar de ervaringen met de opvanglocatie, en hoe het verder moet. Ruim 4500 huishoudens vulden de vragenlijst in.

De resultaten laten weinig ruimte voor interpretatie: Een meerderheid van de Cranendonckers staat negatief tegenover een verlenging van het azc. Slechts één op de tien inwoners reageert positief op deze vraag.

Missen als kiespijn

Ook uit de andere antwoorden in de enquête blijkt dat veel inwoners van Cranendonck de asielopvang kunnen missen als kiespijn. Zo ervaart 65 procent van de inwoners gevoelens van onveiligheid door de aanwezigheid van het asielzoekerscentrum met 1500 plekken. Zes op de tien inwoners heeft uitsluitend negatieve of vooral negatieve ervaringen met de asielopvang.

Anthony Staals (49) heeft de enquête ook ingevuld, vertelt hij maandagmiddag. Hij woont direct naast de winkels in hartje Maarheeze, een dorp met vijfduizend inwoners dat het dichtst bij het azc ligt. Hoewel Staals net zijn schoonfamilie uit Italië van het vliegveld heeft gehaald, zwaait hij meteen zijn voordeur open. “Het azc gaat me aan het hart, kom binnen.” Jonas, een vierjarige dalmatiër, springt enthousiast in de rondte.

“Het is schering en inslag”, zegt Staals, die 15 jaar in Maarheeze woont. Zelf heeft hij ook eens achter een stelende asielzoeker aangerend. “Iedereen heeft dezelfde verhalen. De fietsenmaker, de supermarkt. Je ziet het voor je neus gebeuren dat de ene asielzoeker een blikje drinken afrekent bij de scankassa en er vervolgens twee anderen met een volle tas achter hem aan de winkel uit rennen.”

Staals vertelt dat hij graag in Maarheeze woont. Het dorpse karakter bevalt hem, in combinatie met ‘stadse’ voordelen: een treinstation, een snelweg op een steenworp en Eindhoven op een kwartiertje rijden.

Foute grapjes over buitenlanders

Maar dan is er het azc. “Het wrange is dat mensen zich niet meer veilig voelen in het dorp. En op verjaardagen gaat het nog maar over één ding. Er worden steeds vaker foute grapjes gemaakt over buitenlanders.”

Trots is Staals niet op dat laatste. “Ik kan moeilijk zeggen dat ik tegen buitenlanders ben, hier zit er elke dag één aan tafel”, zegt hij met een knipoog naar zijn Italiaanse partner Lisa. In algemene zin is hij ook niet tegen de opvang van vluchtelingen. “Natuurlijk moet je mensen helpen die vluchten voor geweld. Het is waarschijnlijk een kleine groep die voor de overlast zorgt.”

Staals is kritisch op de oplossing die het Rijk aandraagt: meer politie, meer boa’s en meer beveiligers in de dorpen en op het station. “Het is niet gezellig boodschappen doen of reizen als er overal agenten, boa’s of beveiligers lopen.” Zijn oplossing? “Je moet die kleine groep keihard aanpakken. Als je hier niet mag blijven of als je steelt moet je het land uit.”

Daarvoor is het in zijn gemeente echter te laat, vindt Staals. “Het zou fijn zijn als het azc dicht gaat. Een andere gemeente mag het nu doen.”

De entree van het asielzoekerscentrum op een terrein van defensie bij de voormalige Nassau-Dietz kazerne in Budel. Beeld Roger Dohmen

Gaat het azc ook dicht? Vanwege de toename van incidenten in de dorpen en een reeks steekpartijen op het azc stelde een meerderheid van de gemeenteraad van Cranendonck vorig jaar dat het asielzoekerscentrum in deze vorm niet kan blijven.

Maar de gemeente heeft met opvangorgaan Coa nog wel een contract tot 2028 voor de opvang van asielzoekers en het Coa wil de opvang in Budel graag langdurig verlengen. De bezoekers van het dorpscentrum weten dat maandagavond ook. Ze willen garanties horen van wethouder Hennie Driessen, die de uitkomsten van de enquête in ontvangst neemt. Maar die wil niets loslaten. “U heeft hier niets te zeggen”, klinkt er dan uit het publiek. “De staatssecretaris is hier de baas, dit flutonderzoek gaat ons niet helpen.”

Weer klinkt er applaus, het is duidelijk hoe de meerderheid van de inwoners in de zaal over de asielopvang denkt.

Beeld Roger Dohmen

Tegengeluid komt er van een drietal inwoners op één van de onderste rijen. Het zijn leden van Inwonerscollectief Cranendonck, een bewonersinitiatief dat de opvang van vluchtelingen mogelijk wil blijven maken.

“Er wordt door sommigen hard geschreeuwd en negatieve ervaringen worden uitvergroot. Ik herken me niet in het beeld dat wordt geschetst”, zegt Ans van der Laar uit Maarheeze.

Ze stelt vast dat je een grote groep inwoners nooit hoort over de opvang. “De helft van de huishoudens heeft de enquête niét ingevuld. Die nuance willen wij graag maken. Natuurlijk is er soms overlast bij de winkels en worden er fietsen gesloten. Maar het lijkt hier alsof we vergeten dat het over mensen gaat. Dan klinkt alleen nog maar dat lelijke woord gelukszoekers. Wij zoeken liever de verbinding met de mensen op het azc.”

Lees ook:

Verwachte toename asielzoekers kan tot nieuwe spanningen leiden binnen het kabinet

Ook als het over asiel gaat, staan de verhoudingen in de coalitie onder druk. Naarmate het aantal asielzoekers toeneemt zal het steeds moeilijker worden de verschillen onder het tapijt te vegen.

Asielzoekers gaan op de barricades. ‘Ik hoop dat ik deze opvang overleef zonder dat ik gek word’

Asielzoekers gaan de straat op in protest tegen de lange sobere opvang. Ook in Zuidbroek, waar sommigen al zeven maanden leven in een hal zonder daglicht en frisse lucht.