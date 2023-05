Corry (90) kan zich de oorlog nog goed herinneren: ‘Een man at soep van straat’

Corry Alberts-Bergman zat net op de middelbare school toen de Canadezen op 5 mei 1945 met legertrucks Haarlem binnenreden. Ze was 12 en woonde met haar ouders en negen broers en zussen in een winkelstraat aan de rand van de stad. “Ik kan me die dag nog heel goed herinneren”, zegt Alberts 78 jaar later. “Toen ik het hoorde ben ik met een vriendinnetje de legertrucks tegemoet gelopen. Ik klom erop, er zaten al veel mensen en kinderen op. We kregen kauwgom en chocola van de Canadezen. En ik heb sigaretten gevraagd voor mijn grote broers.”

Ze reed een heel stuk mee tot in het noorden van de stad. “Toen de truck stopte, zijn we eruit geklommen en moesten we dat hele stuk nog terug naar huis lopen. Het feest ging dagenlang door. Ik heb de bevrijding intens beleefd. Het is het meest bijzondere feest dat ik ooit heb meegemaakt.”

Alberts, die in maart 90 jaar oud werd, kan zich niet alles meer herinneren uit die tijd. Maar het feest van de bevrijding staat haar nog goed bij, vanwege het gevoel dat ze erbij kreeg. Er zou een nieuw tijdperk aanbreken, hoopte de tiener toen. “Dit zou nooit meer voorkomen, dacht ik. Oorlog zou bij het verleden horen. Kijk nu dan naar die gezichtjes van kinderen in Soedan en Oekraïne. Dat raakt me diep. Ik snap niet dat mensen niet leren van het verleden. Het lijkt wel of dat zinloze geweld eindeloos wordt herhaald. Daarom is het zo belangrijk dat we blijven herdenken.”

Alberts is betrokken bij de jaarlijkse dodenherdenking in haar woonplaats Weesp. Zelf denkt ze tijdens de twee minuten stilte altijd even terug aan haar buren. De Joodse familie Simons vertrok in de oorlogsjaren plotseling en kwam niet meer terug. “Ik weet nog goed dat mijn vader en ik de familie nog even gedag ging zeggen toen ze mee moesten. Ze hadden een bakkerij aan de overkant van de straat. Ik heb ze nooit meer gezien.”

‘Ik hield mijn mond’

Alle leden van het gezin Bergman overleefden de oorlog, al moest een broer wel onderduiken toen hij werd opgeroepen om in Duitsland te werken. Hij liet van zich horen via brieven die hij ondertekende met de schuilnaam ‘Gonny’. “Ik herkende zijn handschrift. Ik hield mijn mond, zoals over veel zaken.”

Zo was er ook een mevrouw die na sluitingstijd naar de slagerij van haar ouders kwam om eten in te slaan. “Ze had altijd een leren jas aan en had een hoop distributiebonnen bij zich. “Waarschijnlijk haalde ze levensmiddelen voor onderduikers.”

Een ander fragment dat in het geheugen van Alberts gegrift staat, is een man die eten van straat lepelde toen daar een pan soep omviel. “Die pan kwam van de vleeswarenfabriek om de hoek waar ze ook een gaarkeuken hadden. De meneer stapte van zijn fiets en haalde een lepel uit zijn binnenzak. Hij lepelde de soep zo uit de goot op. Mijn vader schoot helemaal vol toen hij dat zag. ‘Man, hou toch op’, zei mijn vader. Hij regelde wat eten voor de man. Het maakte veel indruk op me, want mijn vader huilde nooit.”

Na de oorlog ging Alberts door met het leven. Ze werd verliefd, trouwde en kreeg vier kinderen. Pas toen ze kleinkinderen kreeg, kwamen de gesprekken over de bezetting vaker op gang. Dat gebeurde als er bijvoorbeeld op school een werkstuk gemaakt moest worden over de Tweede Wereldoorlog. “Mijn eigen kinderen hebben gek genoeg nooit gevraagd ‘mam, hoe was dat eigenlijk, jouw jeugd in de oorlog?’ Ik vind dat wel jammer. Je ziet dat het jongeren nu meer bezighoudt. Er is nu meer aandacht voor in de geschiedenisboeken.”

