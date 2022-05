Coronavaccinatie beschermt niet alleen zwangeren maar zorgt ook voor minder doodgeboren kinderen

Het gaat om een coronaprik met een mRNA-vaccin, zoals de vaccins van Pfizer en Moderna. Wetenschappers van St Georges University in Londen bekeken 23 verschillende onderzoeken waar in totaal 117.552 vrouwen aan meededen.

Volgens de onderzoekers bleek uit die gecombineerde onderzoeken dat de vaccins niet alleen goed tegen corona beschermen, maar ook zorgen voor een aanzienlijke afname van de kans op een doodgeboren kindje. Die kans werd namelijk 15 procent kleiner.

Dat zijn hoopgevende cijfers, vinden de wetenschappers. Ze trekken de conclusie dat ook de foetus wordt beschermd met het coronavaccin.

“Het onderzoek is netjes gedaan”, zegt hoogleraar verloskunde Kitty Bloemenkamp van het UMC Utrecht. “Hieruit blijkt dat de coronavaccins inderdaad bescherming bieden zonder dat de foetus of moeder nadeel ondervindt.” De verminderde kans op sterfte voor de geboorte van de foetus kan door een aantal zaken komen, legt ze uit. “Door de vaccinatie komen er antistoffen in het moederlichaam en ook bij het kind. Als de moeder minder ziek wordt van corona, is de kans op vroeggeboorte en complicaties bij de bevalling lager.”

Corona kan ook zorgen voor afwijkingen aan de placenta. “Een vaccinatie zorgt er waarschijnlijk voor dat de kans op die afwijkingen kleiner wordt, wat ook weer gunstig is voor ontwikkeling van de foetus.”

Onderzoek naar de werking van de coronavaccins bij zwangeren is moeilijk, zegt Bloemenkamp. “Zwangere vrouwen zijn meestal uitgesloten van onderzoek met nieuwe medicijnen. Dus gegevens over deze groep konden pas achteraf worden geanalyseerd.” Het liefst zou Bloemenkamp nog wat meer te weten komen dan in deze studie is onderzocht. “Dit onderzoek kan nog niets zeggen over de verschillende fasen van de zwangerschap, of over de effectiviteit van de vaccins bij besmetting met verschillende varianten en de effecten op de lange termijn.”

De onderzoekers uit Londen hopen dat de overzichtsstudie kan helpen bij het overtuigen van zwangere vrouwen om een coronavaccin te nemen. Zwangere vrouwen die ongevaccineerd zijn, komen vaker op de ic terecht door corona dan zwangere leeftijdsgenoten die wel een prik hebben gehaald, blijkt uit internationale gegevens. In Nederland zouden vorig jaar naar schatting slechts drie op de zes zwangere vrouwen een coronavaccin hebben gehad.

