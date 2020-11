Updates Coronavirus

Coronavaccin Moderna volgens vroege onderzoeksresultaten 94,5 procent effectief

Het vaccin ontwikkeld door Moderna dat mogelijk in 94,5 procent van de gevallen effectief is tegen het coronavirus. Beeld AP

In dit updatebericht van zondag 15 november leest u gedurende de dag updates over het coronavirus. Dat van gisteren vindt u hier, meer artikelen van Trouw over de coronapandemie – waaronder de actuele cijfers – vindt u hier.