Coronatest door het autoraam: ‘Duimen dat ik het niet heb’

Coronacrisis of niet, ook op de drive-in testlocatie bij de Zelhemse brandweerkazerne is maandag te zien dat de koning zijn verjaardag viert. Vrolijke oranje ballonnen wapperen van de wanden van de witte ziekenhuistent, waar twee GGD-medewerkers de tests afnemen.

Een gestage stroom auto’s draait het terrein op. Nadat is gecontroleerd of de inzittenden op het schema staan, mag worden doorgereden, de witte tent in. Raampje omlaag, één wattenstaafje voor de neus, ééntje voor de keel: het proces wordt gemakkelijk binnen tien minuten voltooid.

De testlocatie is ingericht voor zorgmedewerkers met corona-achtige klachten; binnen 24 uur krijgen zij uitsluitsel of de ziekteverschijnselen inderdaad door het virus worden veroorzaakt. De drive-in neemt tussen tien uur ’s ochtends en drie uur ’s middags ongeveer vijftig tests af. In totaal zijn er inmiddels zo’n 2000 zorgmedewerkers getest door de GGD Noord- en Oost- Gelderland; zo’n 25 tot 35 procent blijkt het coronavirus te hebben. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde: dat lag twee weken geleden rond de 20 procent, maar is nu gedaald naar 13 procent.

Een week tussen aanvraag en test is te veel

Op deze maandagochtend zijn de meeste bezoekers van de testlocatie vrouwen van middelbare leeftijd, die in verzorgingstehuizen of in de thuiszorg werken. De sfeer is gemoedelijk, maar Marjo Massen - verzorgd uiterlijk, grijs wollen vestje - kijkt enigszins bezorgd uit het raam van haar auto. Naast haar zit haar man André, die inmiddels hersteld is van Covid-19. Hij heeft het waarschijnlijk opgelopen tijdens zijn werk als IC-verpleegkundige. Nu heeft ouderenverzorgster Marjo het naar alle waarschijnlijkheid ook. Ze heeft “alle karakteristieke symptomen” van corona, zegt ze hoorbaar buiten adem.

Eigenlijk had Massen al veel eerder getest willen worden. De arbo-arts had de test vorige week voor haar aangevraagd, maar een gemaakte afspraak bleek niet aan haar doorgegeven. Het duurde allemaal lang, vindt Massen. Ze is er “best een beetje boos” over.

Meer mensen vinden een week tussen aanvraag en test te veel. Waar de vertraging precies zit, is moeilijk vast te stellen, zegt GGD-medewerker Noortje Wolters. “We hebben echt genoeg testcapaciteit. Iedereen die een test aanvraagt, wordt binnen 24 uur ingeroosterd.” Haar vermoeden is dat de vertraging bij de aanvragen ontstaat. “Arbo-artsen zijn nu overvraagd.”

Een kwartiertje fietsen: het ging nét

Wat ook opvalt, is dat sommige werkgevers hun personeel eerder naar huis lijken te sturen dan anderen. Danielle Aalberts heeft bijvoorbeeld met haar verkoudheid doorgewerkt in de thuiszorg. “Terwijl ik toch bij ouderen over de vloer kom en zij ook weer bezoek ontvangen.” Pas toen bleek dat er genoeg personeel voorhanden was, is ze naar huis gestuurd, zegt ze.

Eén voor één rijden de auto’s naar de tent. Uit een zwarte Peugeot klinkt een droog gekuch. Ook Anne Wessel meldt zich voor een test, maar zij is op de fiets gekomen. “Ik heb geen auto en kon niet aan iemand vragen om me te brengen nu ik klachten heb.” Het ging nét, zegt ze, het fietstochtje van een kwartier. “Ik heb net een paar dagen in bed gelegen: ik was steeds zó moe.” Ze baalt, vertelt ze: in de kliniek waar ze werkt, wordt een nieuwe corona-opvang voor psychiatrische patiënten gemaakt. Daar wil ze liever aan bijdragen. “Duimen dat ik het niet heb.”

Lees ook:

De druk op revalidatieklinieken neemt toe. ‘Ik zie drie golven op ons afkomen’

Nu steeds meer coronapatiënten herstellen van een langdurige ziekenhuisopname, neemt de druk op revalidatiecentra toe. Want na het ziekenhuis begint pas het echte herstel.