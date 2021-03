Coronaproof vakantievieren in een camper is in trek: ‘Je bent van niemand afhankelijk’

Maria Uyttewaal (62) kan er niet over uit als ze met haar man Peter (71) de camper binnenstapt. Wat een luxe, zegt ze bewonderend, en somt op: de ruimte, de uitstraling, een magnetron, oven, de koelkastdeur die naar twee kanten open kan. Geweldig, laat ze er enthousiast op volgen. “En”, eindigt ze, “dát is heel mooi: een aparte douche en daar het toilet.”

In het verleden maakte het echtpaar Uyttewaal camperreizen door Canada en de Verenigde Staten. Corona dwingt de twee in Nederland te blijven. Beiden zijn met pensioen en oriënteren zich in de showroom van De Jong Kampeer & Recreatie, de gemeentegrens tussen Hillegom en De Zilk loopt dwars door het bedrijf. Vorig jaar moesten ze door corona hun reisplannen annuleren.

“Met alles wat er nu gebeurt in de wereld, kun je met de camper overal heen”, zegt Maria. “Je hebt alles bij je. Je bent van niemand afhankelijk.” Peter: “Zelfs in een lockdown kun je samen op pad met je camper”. Maria: “Luxe en de ultieme vrijheid.”

‘Je creëert je eigen veilige cocon’

Aan de landelijke verkoopcijfers te zien, rijdt tijdens de coronacrisis de ene camper na de andere de winkel uit. De branchevereniging Kampeer & Caravan Industrie (KCI) telde in 2018 1998 verkochte campers, een jaar later honderd meer. Vorig jaar tikten de verkoopcijfers de 2450 aan. De meest actuele cijfers voor 2021 gaan tot en met 22 maart: 204 verkochte campers, een stijging van 18 procent ten opzichte van 2020 en 43 procent in vergelijking met twee jaar geleden.

Telkens als de regering internationale (vlieg)vakanties een negatief advies geeft, neemt de animo voor kamperen toe, ziet Hans Louwers van de KCI. “De camper appelleert aan vrijheid en veiligheid. Je bepaalt zelf waar je naar toe gaat en je hebt je eigen sanitair, keuken en bed. Je creëert je eigen veilige cocon.”

Winkeleigenaar Harry de Jong (58) zag vorig voorjaar een flinke dip in de verkoop, omdat toen het advies was om thuis te blijven. De showroom bleef op Tweede Paasdag vrijwel leeg. Daarna klommen de verkoopcijfers omhoog. Nu lopen de afspraken tijdens Pasen vol.

De Jong – “Ik heb nooit een eigen camper gehad. Ik pak er een uit onze verhuur” – ziet vanwege de coronacrisis twee soorten kopers de winkel binnenlopen. 55-plussers die kampeerervaring hebben en met het idee rondliepen een camper aan te schaffen, schuiven hun plannen naar voren, zoals het echtpaar Uyttewaal.

‘Heel wat anders dan all inclusive-vakantie’

De tweede groep bestaat uit mensen van verschillende leeftijden die voorheen op vakantie gingen naar Bali of naar een resort. Zij zoeken vrijheid en avontuur, zegt De Jong. Avontuur in Nederland? Ons land telt volgens de Nederlandse Kampeerauto Club ruim 61.000 camperplekken. “Je weet vandaag niet wat je morgen gaat doen en beleven. Als het je ergens niet bevalt, rijd je weg. Heel wat anders dan bij een all inclusive-vakantie”, verduidelijkt De Jong. Leg je campervakantie daarom niet helemaal vast, raadt hij nieuwkomers aan.

De camper is een blijvertje, denkt De Jong. “De camperverkoop zal een top bereiken en daarna iets afzakken. Dat is met alles in het leven. Vakantie wordt minder massaal. Heel veel mensen hebben een nieuwe manier van recreëren gevonden en blijven dat doen.” Peter Uyttewaal, stellig: “Wij ruilen onze camper niet in.”

