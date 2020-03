Coronapatiënten Edwin en Vivian hebben de tijd voor een puzzel met duizend stukjes

Van vrienden kregen ze een corona-overlevingspakket, met daarin twee puzzels van duizend stukjes, vertelt Edwin Klaasen (46) aan de telefoon. Hij heeft er alle tijd voor: met zijn vriendin Vivian Blinksma (39) en zijn zoons van 16 en 17 zit Klaassen sinds vorige week zondag vast in zijn huis in Waalwijk. Alle vier werden ze ziek van het nieuwe coronavirus, Sars-Cov-2.

Gezien het aantal besmettingen zitten inmiddels zeker tientallen, mogelijk honderden Nederlanders net als hen in thuisisolatie. Omdat ze weten dat ze de ziekte hebben, of nog wachten op de resultaten van een test. Daar komt de groep nog bij die uit voorzorg het beste zoveel mogelijk thuis kan blijven, zoals Brabanders met milde verkoudheidsklachten.

Wie in isolatie zit, zoals Klaasen en Blinksma, mag echt niet verder dan eigen huis en tuin, tot een nieuwe test uitwijst dat ze virusvrij zijn.

Op de avond na terugkeer van een skivakantie met zes andere stellen in Noord-Italië, voelden ze zich ‘grieperig’. Een dag later hadden ze allebei koorts, flinke hoestaanvallen en een drukkend gevoel op de borst.

Edwin Klaasen en Vivian Blinksma hebben het nieuwe coronavirus, en zitten in thuisisolatie. Beeld Edwin Klaasen

Ze besloten meteen uit voorzorg binnen te blijven en belden de GGD. Vorige week woensdag kwamen twee medewerkers in beschermende kleding langs om de test af te nemen. Klaasen en Blinksma bleken inderdaad besmet, net zoals zeker vier anderen in hun wintersportgroep.

Klaasen was niet zo bezorgd, maar Blinksma, die een auto-immuunziekte heeft, vond het de eerste dagen wel spannend. “Je wordt angstig gemaakt door de media”, zegt zij. “We waren vrij snel koortsvrij, dat was een geruststelling”, zegt Klaasen. “Maar als ik door het raam een oudere dame met een rollator zie, denk ik: toch maar goed dat wij hier zitten. We willen de ziekte vooral niet overbrengen op mensen die er gevoeliger voor zijn.”

Hij is ver opgeknapt, hoopt dat hij snel weer naar buiten mag. Blinksma is nog niet fit, en is ’s nachts nog erg benauwd. “Overdag hang ik op de bank. We kijken samen naar het schaatsen.”

