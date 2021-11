Coronapas in het ziekenhuis, wat vindt de zorg daar zelf van?

Medewerkers, patiënten en bezoekers van zorginstellingen die bij de ingang een coronatoegangsbewijs moeten laten zien: volgens demissionair minister Hugo de Jonge zou die maatregel weleens kunnen bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus. Dinsdag zei hij dat zorginstellingen de bevoegdheid zouden moeten krijgen om om een coronapas te vragen.

Maar het OMT, dat het kabinet adviseert over corona, vindt dat helemaal geen goed idee. Volgens de kring van experts is onduidelijk of de invoering van een coronatoegangsbewijs in de zorg zou helpen bij het voorkomen van besmettingen.

‘Voor vaccineren, tegen vaccinatiebewijs’

Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam wist dinsdagochtend al snel wat het van het het voorstel van De Jonge vindt. Die instelling liet vrijwel meteen weten dat het niet zal meedoen aan de coronapas. “Het OLVG is vóór vaccineren en tegen een vaccinatiebewijs voor onze zorgmedewerkers en onze bezoekers en patiënten. Vaccinatie is een recht, geen plicht.”

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is fel gekant tegen een coronabewijs in de zorg. Bestuurder Peter Langenbach zegt in het AD dat hij ‘geen extra drempel’ wil voor bezoekers en patiënten. Het Maasstad heeft volgens Langenbach veel te maken met ongevaccineerde patiënten en wil hen niet afschrikken.

Ook belangenorganisatie NU’91 voor zorgprofessionals loopt nog niet warm voor de coronapas. De organisatie houdt nog een peiling onder haar achterban, maar woordvoerder Michel van Erp waarschuwt al voor de mogelijke gevolgen voor bijvoorbeeld de niet-aflatende personeelstekorten in de zorg. “Het gaat hoe dan ook mensen afschrikken. Er zullen mensen zijn die de zorg verlaten. En iedere persoon die ermee ophoudt, is er één te veel.”

Schijnveiligheid

Bovendien, zegt Van Erp, is zorgpersoneel getraind op hoe besmettelijke ziekten kunnen worden ingedamd. “Professionals hebben in de zorg heel vaak te maken met besmettingsrisico’s. Ze weten hoe ze moeten voorkomen dat mensen ziek worden.” Wat de coronapas dan nog zou toevoegen, is volgens hem onduidelijk. “We moeten oppassen dat we geen schijnveiligheid gaan creëren.”

In het UMC Utrecht wordt nog nagedacht over wat het ziekenhuis precies aan moet met de coronapas. “We zijn verschillende scenario’s aan het bekijken”, zegt woordvoerder Joris Prinssen. “Er lijken nu twee sporen te zijn ontstaan: dat van ziekenhuizen die al zeggen dat ze het niet willen, en anderen die zich afvragen waarom de pas in de zorg niet zou moeten en op andere plekken wel.”

Het UMC Utrecht wil graag dat de neuzen bij ziekenhuizen in de regio dezelfde kant op staan, zodat bij patiënten en medewerkers geen verwarring ontstaat. Daarom wordt er de komende dagen nog gepraat over de coronapas in de zorg.

Lees ook:

Alle nieuwe coronamaatregelen op een rij

Het mondkapje komt terug in de publieke binnenruimtes, de coronatoegangspas wordt op meer plekken verplicht en we krijgen opnieuw het “dringende advies” om anderhalve meter afstand te houden.

Kabinet koerst op nieuwe beperkingen voor niet-gevaccineerden

Volgens demissionair premier Mark Rutte bestaat er een ‘heel reële kans’ dat het kabinet de komende tijd nog verder ingrijpt om de coronacijfers te doen dalen. Met maatregelen die vooral niet-gevaccineerden raken.