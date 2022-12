Coronamaatregelen lijken vrouwen meer mentaal te treffen, blijkt uit cijfers

Vrouwen rapporteren vaker psychische klachten dan mannen. In 2021 had 18 procent van de vrouwen psychische problemen, bij mannen is dat 12 procent. Ook het ziekteverzuim van vrouwen hoger.

Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête van het CBS en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO. Voor het onderzoek naar mentale gezondheid kregen 9000 vrouwen en mannen vragen voorgelegd over hun stemming, maar bijvoorbeeld ook over hun geluksgevoel. Het onderzoek wordt al sinds 2001 uitgevoerd, maar nog nooit rapporteerden zoveel mannen en vrouwen mentale klachten.

Onderzoekster Tanja Traag wijst ter verklaring vooral op de corona-epidemie, waarin lockdowns, reis- en bezoekbeperkingen golden. “Tussen 2001 en 2020 meldden in regel rond 8 procent van mannen en 12 tot 13 procent van de vrouwen mentale klachten. Maar in het vierde kwartaal van 2020 zagen we een enorme toename, en die zette door in heel 2021.”

Onder tienermeisjes en jonge vrouwen kwamen vorig jaar, zo meldt het CBS, de meeste klachten voor: 24 procent van de ondervraagden had er last van, tegen 12 procent van de mannelijke leeftijdsgenoten. Ook oudere vrouwen rapporteerden vaker psychische klachten, al nemen de verschillen tussen man en vrouw wel af bij het stijgen van de leeftijd.

Traag sluit niet uit dat mannen in werkelijkheid vaker mentale problemen hebben dan ze rapporteren. “Daar wordt veel internationaal onderzoek naar gedaan, waaruit dan vaak blijkt dat mannen anders omgaan met gevoelens.” Mannen ventileren hun psychisch lijden minder snel, zo blijkt, wat mogelijk ook verklaart waarom suïcide vaker voorkomt bij mannen, aldus Traag. “Bij vrouwen wordt het hogere aantal klachten ook wel verklaard door specifieke factoren, zoals dat vrouwen vaker slachtoffer zijn van seksueel of partnergeweld. En jonge vrouwen ervaren ook, als je daarop doorvraagt, vaker en meer stress dan mannen. Dat zie je dus al op jonge leeftijd en is blijvend.”

Mentale problemen werken ook door in de verzuimcijfers. Na griep en verkoudheid zijn psychische klachten de meeste genoemde reden voor ziekteverzuim; door zeven procent van de vrouwen die verzuimden werden psychische klachten als voornaamste oorzaak genoemd, bij mannen was dat 5 procent. Ook het het totale verzuim van vrouwen (6 procent in 2021) was dan ook hoger dan bij mannen (5 procent).

