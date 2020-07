Coronagezant wil nu stevig ingrijpen. ‘Beter dan later weer een lockdown’

Het valt Sijbesma op dat maatregelen niet voldoende nageleefd worden. “We houden bijna geen afstand meer, over mondkapjes is onduidelijkheid en we laten ons heel weinig testen. Het gaat niet goed.” Volgens Sijbesma moet het kabinet nu stevig ingrijpen om een nieuwe lockdown te voorkomen. “De getallen zijn nu nog laag, maar als dit te lang laat voortduren gaat het mis.”

De oud-topman van chemiebedrijf DSM werd in maart door het kabinet gevraagd als coronagezant en maakt sindsdien soms werkdagen van tien uur per dag. “Ik doe het als vrijwilliger, omdat ik het belangrijk vind.” Als coronagezant adviseert hij het kabinet over de coronacrisis en zet zich onder andere in om vaart te brengen in onderhandelingen over potentiële vaccins.

‘Stevige acties zijn beter dan een lockdown’

Zijn belangrijkste advies? Kom op tijd in actie. “We zagen het in februari niet aankomen, zelfs niet toen het er echt aan kwam. Dat zie je nu weer. We vragen ons opnieuw af of sommige maatregelen, zoals een mondkapjesplicht, wel proportioneel zijn. Maar stevige acties nu zijn beter dan later weer een lockdown. Dat is economisch veel verstorender.”

De ernstige waarschuwing die minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus woensdag op een persconferentie gaf, is volgens de coronagezant is niet genoeg. Zelf ziet hij het liefst op korte termijn een grote publiekscampagne, om de testbereidheid onder de bevolking te vergroten. Sijbesma werkte aan het organiseren van extra testcapaciteit, die nog niet voldoende benut wordt. “We hebben maanden aan extra testen gewerkt en nu zeggen mensen: ik zal wel een griepje hebben, ik laat me niet testen. Ik begrijp dat niet.”

