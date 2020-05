Coronacrisis raakt vrouwen het hardst, thuis en op het werk

Vrouwen zijn de dupe van de coronacrisis: zij leveren meer werkuren in en doen nog altijd meer in het huishouden dan de man. Nederlandse vrouwen werkten in april 16 procent minder uren dan de maand ervoor. Mannen daarentegen leverden 11 procent van hun werkuren in. Dat blijkt uit een peiling onder duizenden huishoudens van het Centraal Planbureau (CPB).

Vrouwen leveren meer werktijd in, allereerst omdat zij werken in sectoren waar nu de hardste klappen vallen. In de horeca is 50 procent van de werknemers een vrouw. In de cultuursector gaat het om 49 procent, en in de detailhandel maar liefst om 60 procent, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Juist deze beroepen moeten vanwege het coronavirus hun werkzaamheden, in ieder geval deels, stilleggen. Daarnaast zijn veel vrouwen werkzaam als oproepkracht. Deze groep is nog eens extra kwetsbaar in crisistijd, blijkt uit het CPB-onderzoek.

Op wereldschaal kan dit leiden tot massale ontslagen onder vrouwen, rekende de Amerikaanse bank Citigroup voor. Van de 44 miljoen mensen die hun baan in coronatijd dreigen kwijt te raken, zijn er maar liefst 31 miljoen vrouw en maar 13 miljoen man. Ook hier wordt de kwetsbaarheid van bepaalde sectoren als verklaring genoemd, zoals restaurants en winkels. Als die vrouwen inderdaad hun baan verliezen, kost dat de wereldeconomie 900 miljard euro.

Ouders in lockdown

Ook thuis trekken vrouwen nog altijd aan het kortste eind, zegt socioloog Mara Yerkes van Universiteit Utrecht. Zij deed samen met de Radboud Universiteit en de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar de taakverdeling tussen ouders in lockdown. In een enquête met ruim achthonderd deelnemers zegt 65 procent van de moeders meer in het huishouden te doen dan hun partner, tegenover 10 procent van de vaders.

“Hoewel vaders meer helpen bij de opvoeding en het huishouden dan eerst, doen moeders nog altijd het meest. De verdeling is dus nog even scheef”, zegt Yerkes. Dit is ondanks het feit dat meer dan de helft van de ondervraagde vrouwen in vitale beroepen werkt, zoals de zorg en het onderwijs. “De coronacrisis legt de kloof tussen mannen en vrouwen bloot.”

