Coronacrisis heeft amper effect op de taakverdeling thuis

De verwachting was dat de coronacrisis, het vele thuiswerken en het hoge aantal vrouwen in vitale beroepen er voor zou zorgen dat de ouderwetse rolverdeling tussen mannen en vrouwen op de schop zou gaan. Daar is weinig van terechtgekomen, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Intermediair en Nationale Vacaturebank. Aan het onderzoek deden 1200 Nederlanders mee.

De traditionele taakverdeling thuis is nauwelijks veranderd. Zelfs het wegvallen van de kinderopvang en het tijdelijk sluiten van de scholen heeft weinig invloed gehad. In het huishouden en de zorgtaken zijn vrouwen nog altijd oververtegenwoordigd. Mannen werken meer en nemen aanzienlijk minder zorg- en huishoudelijke taken op zich.

Zo voerde vóór de coronacrisis 10 procent van de mannen de meeste huishoudelijke taken uit, sinds corona is dit 11 procent, een minimaal verschil. Vrouwen zijn wel iets minder gaan doen in huis: voor de crisis gaf 57 procent aan meer in huis te doen dan de partner, tegenover 53 procent sinds corona. Qua zorgtaken voor de kinderen en het aantal gewerkte uren is er weinig veranderd. Ook opvallend: leeftijd lijkt geen rol te spelen. Koppels jonger dan 35 jaar verdelen het werk net zo traditioneel als 35-plussers.

Hardnekkig

Het verbaast Tanja van der Lippe, hoogleraar sociologie aan de Universiteit Utrecht, niets. “Traditionele rolpatronen zijn heel hardnekkig. De lockdown bood wel kansen om er kritisch naar te kijken, maar voor een echte omslag was het te kort.” De wil is er wel, zo blijkt uit de Emancipatiemonitor van het SCP en CBS: zowel mannen als vrouwen hebben steeds meer behoefte aan een gelijke verdeling.

Dat er nog weinig van terechtkomt, ligt voor een groot deel aan de mannen en vrouwen die de traditionele rolverdeling zelf in stand houden. “Ze doen dat omdat ze het zo geleerd hebben, daarvoor gewaardeerd worden door hun omgeving of omdat ze denken dat ze in bepaalde taken beter zijn", legt Van der Lippe uit. “Daarnaast zijn veel huishoudelijke taken gewoon niet leuk. Iemand die normaal nooit de was doet of stofzuigt, zal daar ook niet snel aan beginnen.”

Bovendien wordt er in veel huishoudens niet gepraat over de verdeling. Slechts 17 procent van de ondervraagde mannen en 10 procent van de vrouwen heeft de afgelopen tijd een gesprek gevoerd met de partner over de taakverdeling, zeggen de onderzoekers. Volgens Van der Lippe is dat nog best veel. “Er moet iets groots gebeuren om zo'n gesprek aan te gaan. De taakverdeling wordt normaal alleen besproken als er bijvoorbeeld een kind op komst is", zegt ze.

Die gesprekken zijn belangrijk, zegt ook advocaat en organisatiemanager Eve Rodsky. Volgens haar is het vreemd dat we niet vaker praten over hoe we ons huishouden runnen. “Op werk zijn we georganiseerd, maar thuis is het chaos. Wie de tafel dekt bedenken we pas op het moment dat iedereen honger heeft en chagrijnig is", stelt ze in haar laatste boek ‘Schat wil jij dit even doen?’

Voor mensen die het moeilijk vinden om over de taakverdeling te praten, bedacht ze een kaartspel. Dat werkt zo: de kaarten met huishoudelijke taken worden onderling verdeeld zoals de verdeling op dat moment is. Dat kan confronterend zijn, als de ene stapel (veel) hoger is dan de ander. Daarna ga je de kaarten opnieuw verdelen, zodat de last gelijk is.

Een betere verdeling zou met name vrouwen kunnen helpen. Vrouwen geven aan dat zij de coronacrisis geestelijk zwaarder vinden dan mannen. Van de moeders zegt zelfs 25 procent dat de geestelijke gezondheid sinds de coronacrisis is verslechterd, onder vaders is dat 14 procent. Volgens Van der Lippe kan dat ook komen omdat vrouwen sneller het gevoel hebben dat zij alles moeten regelen. “Vrouwen eisen vaak meer van zichzelf.”



