Coronabrandhaard Hillegom heeft ‘dikke pech’

Het is het kloppend hart van Hillegom: een gezellig bruin café in hartje centrum. Het zou normaal een groot en gemêleerd gezelschap trekken, van trouwe stamgasten tot jongvolwassenen tijdens een stapavond. Op een zonnige dinsdagmiddag zou het terras vol moeten zitten. Maar vandaag wordt het interieur van De Kleine Beurs verhuld door donkerrode gordijnen en staat het terrasmeubilair opgestapeld aan één kant. De kroeg is sinds vrijdag gesloten.



Wat op die dag begon met vier besmette cafébezoekers, is maandag opgelopen tot minstens 23 coronabesmettingen, meldt GGD Hollands-Midden. Waarschijnlijk worden dat er meer: directeur Sjaak de Gouw van GGD Hollands-Midden waarschuwde in radioprogramma ‘Nieuws & Co’ dat mogelijk honderden anderen besmet zijn geraakt. De kroegeigenaar en enkele medewerkers zijn ook getroffen door het virus.

De besmettingen zijn te herleiden tot afgelopen zaterdagavond. Dape Peters (27) was die avond ook in het café, zoals bijna elke week. Hij is positief getest, maar heeft geen klachten. “Ik was er met mijn vaste clubje van vijf vrienden. We zaten aan de bar, op krukken die anderhalve meter uit elkaar staan”, zegt hij aan de telefoon. Door zijn besmetting moet hij thuisblijven.

Die avond was het druk en gezellig, vertelt Peters, maar niet overvol. Een man of veertig, schat hij in. “De anderhalve meter kon in acht genomen worden. Maar je gaat een keer naar het toilet, je pakt een bierglas van de barjuffrouw aan. Waar loop je het op? Zeg het me maar, ik kom er niet achter.”

Bezorgde gezichten boven kopjes koffie

De Hoofdstraat, waar het dorpscafé net als allerhande winkels en terrasjes op uitkijkt, is rond lunchtijd opvallend leeg. Ondernemers leunen tegen de deurpost van hun winkel en praten elkaar driftig bij over het nieuws. In kledingzaak Vestito, direct naast het dorpscafé, zitten twee van hen met bezorgde gezichten en een kop koffie aan tafel. Winkeleigenaar Judith, die niet met haar achternaam in de krant wil, merkt dat de mensen in Hillegom huiveriger zijn. “Ik heb meerdere telefoontjes gehad van klanten die zeggen dat ze niet meer durven te komen.”

Erie Foy, eigenaar van de tweedehands kledingwinkel aan de overkant, knikt instemmend. “De winkels zijn leger en op straat is het nagenoeg uitgestorven. Mensen zijn bang en blijven thuis. En als ze wel de straat op gaan, dragen ze vaker een mondkapje.”

Dat corona Hillegom in haar greep houdt, is niet alleen te merken aan de stilte op straat. Een medewerker van restaurant De Soete Suikerbol, waarvan het terras direct aan het getroffen café grenst, zegt sinds zondag opvallend veel annuleringen te ontvangen. Enkele meters verderop is kapperszaak Upstairs Haarmode gesloten nadat een medewerker positief werd getest. Op de voordeur hangt een briefje: ‘Om uw en onze gezondheid te waarborgen, zijn we momenteel gesloten’. En Café Nissa, aan het einde van de winkelstraat, ontvangt door de coronapiek alleen nog gasten op het terras.

Het ging van niks naar alles

“Het is in- en intriest”, zegt winkelier Judith. “In het diepst van de coronacrisis waren de dagelijkse besmettingen hier op één hand te tellen.” Volgens de weekcijfers van GGD Hollands-Midden kwamen er eind maart hoogstens acht besmettingen bij in het dorp. Deze week zijn dat er meer dan twintig. “We zijn van niks naar alles gegaan. Het is gewoon bizar.”

Winkelhouder Foy verbaast zich erover dat corona juist in Hillegom oplaait. “Bij mooi weer zit het terras vol, maar over het algemeen houden mensen zich op straat en in de supermarkt aan de regels.” Volgens de winkeliers is de uitbraak bovenal een nare samenloop van omstandigheden. “Het is de optelsom van een hoop mensen bij elkaar, een borreltje en een ongelukkig moment. Maar het is geen weerspiegeling van hoe we in de regel met elkaar omgaan. Het is gewoon dikke pech.”

