Coronabewijs checken, visiteshifts of toch knuffeltriage? Wat doe je bij een huisfeestje?

Alain Meyer (45) doet aan knuffeltriage

Met gemengde gevoelens schuift Alain Meyer vrijdagavond aan bij een etentje met tien personen, voornamelijk collega’s. Het is de avond voordat er meer coronamaatregelen gaan gelden. “Als het nu speelt, waarom worden ze niet direct ingevoerd?”, vraagt hij zich donderdag af. Die gemengde gevoelens worden nog eens extra versterkt doordat Meyer, docent van beroep, ziet dat gevaccineerde mensen toch ziek worden. “Dat baart me zorgen.”

Handen schudden zit er niet in. Daar is Meyer, zelf gevaccineerd, voorzichtig mee. Maar de anderhalve meter afstand gaat wel overboord. Dat past niet in de sfeer van een etentje. “Je moet er niet te veel mee bezig zijn, anders gaat het ten koste van de gezelligheid.”

Knuffelen gaat ook niet gebeuren. Meyer doet aan wat hij knuffeltriage noemt: “Het is een inschatting gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Op basis daarvan ga ik voor die knuffel. Bij sommige mensen is de band zo sterk dat ik ze knuffel, ondanks alle maatregelen.” Maar dat geldt niet voor zijn collega’s. Dus vrijdag geen knuffels.

Het idee om een test te laten doen voorafgaand aan een huisfeestje of een etentje spreekt Meyer aan. “Ik ga voorstellen dat iedereen dat doet. Waar we dingen kunnen voorkomen, moeten we zeker ons steentje bijdragen.”

Victor Rijnierse (26) geeft een huisfeestje en vraagt z’n vrienden om een coronatoegangsbewijs

Het begon als een woordgrapje, zegt Victor Rijnierse (26). Gewoon een slimmigheidje in de uitnodiging. ‘Doe je party-outfit aan, neem je beste humeur mee en toon je toegangsbewijs, dan wordt het een QRankzinnig feestje’, appten zijn vier huisgenoten en hij aan hun vrienden. Maar de jonge arts-onderzoeker vindt het ook een goed idee om gasten te vragen alleen gevaccineerd, dan wel getest in zijn woonkamer te komen dansen. “Ik weet niet zeker of we echt aan de deur controleren hoor, maar ik vind: zet het in elk geval in de uitnodiging. Daarmee laten we zien dat wij het belangrijk vinden.”

Ondanks het oplopend aantal besmettingen en de nieuwe maatregelen heeft hij niet getwijfeld of het feestje wel door kon gaan. “Misschien was dat anders geweest als ik in de patiëntenzorg had gewerkt, maar ik doe onderzoek en kom dus niet met kwetsbare mensen in aanraking. Ik ben gevaccineerd, dus de kans dat ik ernstig ziek word, is klein. En het is toegestaan dat gevaccineerden bij elkaar komen, dus het kan ook bij ons thuis.”

Wat zijn de officiële thuisregels? In en om het huis gelden geen strenge coronaregels. Vrienden ontmoeten of een feestje geven, dat mag. Anders dan gedurende de lockdowns geldt er geen maximale groepsgrootte. Wel benadrukte demissionair premier Mark Rutte dat het belangrijk is de basismaatregelen in acht te nemen. Dat betekent: thuisblijven en testen bij klachten, vaak de handen wassen en een raampje openzetten voor de ventilatie. Anderhalve meter afstand houden is niet verplicht, maar volgens het kabinet wel verstandig. Rutte noemde het dinsdag een dringend advies. “Anderhalve meter is een veilige afstand, bescherm jezelf en anderen”, zei hij.

Jenny van Tilborg (58) organiseert een verrassingsfeest voor haar man en laat de gasten in drie groepen langskomen

Jenny van Tilborg stond al op het punt om het verrassingsfeestje dat ze voor de zestigste verjaardag van haar man organiseerde af te blazen. Ze kon met dat oplopend aantal besmettingen toch niet met dertig man in haar woonkamer gaan staan? Het was een van haar zussen die opperde: misschien kun je de groep in drieën splitsen?

“De eerste shift is van zeven tot acht, de tweede van kwart over acht tot kwart over negen en de laatste groep komt van half tien tot half elf”, legt Van Tilborg uit. “Zo doen we het maar. Mensen kunnen naar binnen in de kamer, maar ze kunnen ook achterom. Daar hebben we ‘de skihut’, een verwarmde overkapping. Ook daar serveren we een wijntje of een koffietje.”

Niet iedereen begrijpt waarom ze het nodig vindt de groep te verdelen. “Mijn schoonouders zitten in de eerste shift, van zeven tot acht, en vroegen: zien we daarna jouw zusjes nog? Maar dat is dus niet de bedoeling. Die komen om kwart over acht.”

Haar schoonouders vonden het jammer, maar het is wat het is, vindt Van Tilborg. “Ik heb keurig in de uitnodiging om medewerking gevraagd. Om acht uur verzoek ik ze vriendelijk te vertrekken.” Ondanks de voorzorgsmaatregelen blijft het spannend. “Ik zal blij zijn als we anderhalve week verder zijn en niemand besmet is.”

Raymond Rohrink (47) gaat zich niet anders gedragen dan hij al deed

Raymond Rohrink geeft zijn vrienden zaterdagavond een omhelzing als ze een gezamenlijk etentje hebben, maar met een zelfbedachte voorzorgsmaatregel. “Ik doe het met mijn gezicht een klein beetje afgewend.” Hij durft wel enig risico te nemen, zegt hij. Met zijn vaccinatie voelt hij zich veilig. De ambtenaar gaat zich niet anders gedragen dan hij al deed. Dat betekent handen schudden met familie en vrienden, maar niet met collega’s; tot hen houdt hij afstand. Zoenen doet hij de gehele coronapandemie al niet.

Ook ongevaccineerde vrienden krijgen een omhelzing. “Het gaat om de liefde die je voor elkaar voelt. Het is fijn om elkaar vast te pakken.” Wel wast hij vaker zijn handen. Dat vindt hij geen slechte gewoonte. “Voor corona pakte je soms een boterham zonder dat je je handen had gewassen. Nu zorg ik ervoor dat er niets aan mijn handen zit.”

De vaccinaties geven Rohrink een gevoel van bewegingsvrijheid. “Zo gedraag ik me ook. Binnenkort ga ik naar een concert van De Dijk. Ik vind het een extra veilig idee dat ik daar mijn QR-code moet laten zien.”

De nieuwe maatregelen beschouwt hij als desondanks disproportioneel. “Toen er nog geen vaccinaties waren, kon je zonder probleem op een terras zitten, straks alleen met een QR-code. Daar zet ik mijn vraagtekens bij.”

Lees ook:

Het is officieel: er komt een parlementaire enquête coronabeleid

Terwijl er al onderzoeken lopen naar de gaswinning en de toeslagenaffaire, start de Kamer nog een parlementaire enquête. Dit keer naar de coronacrisis.

Na de persconferentie is het bij de prikbus een drukte van belang

Toch maar een prik om naar de sportschool te kunnen? De persconferentie van dinsdagavond lijkt veel mensen te hebben overgehaald om toch een vaccinatie te komen halen