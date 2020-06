Coronabetogers gaan zondag ‘op persoonlijke titel’ naar Malieveld

Uitdagend kijkt Willem Engel de camera in. “Ik kan je zeggen: we gaan naar Den Haag”, zegt de voorman van Viruswaanzin in een videoboodschap op Facebook. “We hebben er deze keer geen festival van gemaakt. We hebben intensief contact met de politie gehouden. Staatsbosbeheer stond erachter. En toch heeft de gemeente het weer verboden. Voor mij is er geen twijfel over dat dit een politieke zaak is.”

Viruswaanzin strijdt tegen de anderhalvemeterregel en ‘voor de terugkeer naar een tijd waarin vrijheid nog normaal was’. De club heeft net als vorige week een kort geding aangespannen tegen het demonstratieverbod van de gemeente Den Haag, die een streep zette door de zondag geplande protest. De rechtbank doet uiterlijk zaterdag 27 juni om 12 uur uitspraak.

Daar wil Engel niet op wachten. Hij roept zijn achterban op om zondag massaal naar de Hofstad te komen. Niet namens Viruswaanzin, maar wel ‘in de geest van Viruswaanzin’ en ‘op persoonlijke titel’. “Het is ons recht om te demonstreren”, aldus Engel. “Dit mogen wij doen. Daar kan niemand ons bij tegenhouden.”

Politie treedt op tegen iedere vorm van protest

Dat laatste is een utopische gedachte. Technisch gezien maakt het niet uit of mensen zondag op persoonlijke titel komen of uit naam van een beweging, zegt een woordvoerder van de Haagse waarnemend burgemeester Johan Remkes. De politie zal optreden tegen iedere vorm van protest.



“We hebben deze demonstratie verboden vanwege het gevaar voor de volksgezondheid, en omdat we genoeg reden hebben om aan te nemen dat er ongeregeldheden zullen ontstaan. Als er zondag meer dan twee mensen naar het Malieveld komen die zich druk maken om een bepaalde kwestie, dan geldt dat als een demonstratie. Die is verboden, dus dan zullen we handhaven. Deze mensen maken zich schuldig aan een strafbaar feit.”

Volgens de woordvoerder heeft de organisatie van Viruswaanzin inderdaad intensief contact met de politie, maar geven ze geen blijk van ‘enig idee wat ze moeten doen om een mensenmassa te beteugelen’. “Ze hebben aangegeven dat ze met 50.000 mensen willen komen. Dat past niet eens op het Malieveld. Ze weten niet wat ze überhaupt aan het organiseren zijn. Dit is gewoon onverantwoord.”

Engel is woedend dat zijn grondrecht om te protesteren bij voorbaat door Den Haag wordt geschonden. “Ik vraag mij hardop af of het bestuur van Den Haag hun verstand verloren heeft”, zegt hij cynisch aan de telefoon. “Wij willen graag in gesprek, maar de gemeente houdt ze boot af. Ze zijn niet eens bereikbaar voor ons. Het is een schande.”

Gevoel van onwelwillendheid

Ook Jan Brouwer, hoogleraar recht en samenleving aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, plaatst vraagtekens bij het demonstratieverbod dat Den Haag de groep bij voorbaat oplegt.

“Het gevoel van onwelwillendheid bekruipt mij wel een beetje”, zegt hij. “Vorige keer was er ernstige vrees voor wanordelijkheden. Maar is daar nu ook sprake van? Er is weinig vertrouwen. Naar eigen zeggen heeft deze club goede afspraken met de politie. Ik vind dat Den Haag ze nu het voordeel van de twijfel moet geven. Als het dan misgaat, hebben ze de volgende keer écht een argument.”

