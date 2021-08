Corona trok in sneltreinvaart door het verpleeghuis. ‘Mijn moeder is nog boos’

Toch weer dat vervloekte beschermende pak aan, met een mondneusmasker. Elke dag een zelftest door de neus en extra opletten op klachten bij bewoners. In verpleeghuis Vivent Hof van Hintham, aan de rand van Den Bosch, werden sommige coronamaatregelen van stal gehaald. Want het was weer raak: coronabesmettingen onder de oude, kwetsbare bewoners met dementie.

Wie het moderne gebouw nu betreedt, merkt weinig van de recente besmettingen. In de grote ontvangsthal, die door meer organisaties wordt gebruikt, zit een groepje dames op leeftijd te kaarten. Wie zin heeft loopt in of uit, de deur naar het terras met uitzicht op een meertje staat open.

Een verdieping hoger bij één van de elf kleinschalige woningen waarin de 92 bewoners met dementie leven, valt wel op hoe rustig het is. Buitenstaanders mogen met een mondkapje in en uit, maar bewoners blijven in hun woning, de quarantaineperiode geldt nog even.

Geen uitzondering

“Het was schrikken”, zegt coördinerend verpleegkundige Michelle van den Boom. Ze telt op: twaalf bewoners kregen de afgelopen weken corona, verspreid over een aantal kleine woningen. De uitbraak in het verpleeghuis was geen uitzondering: ook landelijk was het weer raak. De afgelopen weken meldden 164 verpleeghuislocaties minimaal één nieuwe besmetting.

Hoe het virus Hof van Hintham, onderdeel van zorgorganisatie Vivent, binnenkwam is niet achterhaald. De GGD doet wel onderzoek, maar het uitbraakje ging ‘met een sneltreinvaart’, aldus Van den Boom. Uiteindelijk zijn bewoners vrij om te gaan en te staan, zij het onder begeleiding.

In de instelling zijn zowel bewoners als medewerkers vrijwel allemaal gevaccineerd, vertelt Van den Boom. Dat hielp. “Een enkeling werd ziek of overleed helaas toch, maar daar staat tegenover dat sommige mensen bijna geen klachten kregen.”

Ook locatiemanager Karin van Essen telt haar zegeningen. “De verspreiding van het virus blijft nu beperkt. Dat komt denk ik toch door vaccinaties.”

Toch mag een vaccinatie niet als voorwaarde worden gesteld bij toelating van nieuwe bewoners. Van Essen: “Zo willen we ook niet werken. Maar als iemand binnenkomt is er een gesprek met de arts. Die wijst nieuwe bewoners wel op de voordelen van vaccinatie.”

Al die vaccinaties bieden echter geen volledige bescherming, soms breekt het virus door de bescherming. Ook in verpleeghuizen. Dat wordt het nieuwe normaal, zo lijkt, waar een instelling zo goed en zo kwaad als het gaat mee moet omgaan.

Zelftest

Bij een besmetting gelden er weer even strengere hygiëneregels. Personeel draagt mondkapjes en bij de verzorging van besmette bewoners volledige bescherming. Daarnaast doen medewerkers van een besmette woning vier dagen een zelftest en daarna een pcr-test bij de GGD. Bewoners van verschillende woningen worden even niet gemixt: grootschalige groepsactiviteiten gaan niet door.

Maar bezoek blijft welkom, zij het verspreid over de dag. Zelfs bij besmette bewoners is bezoek toegestaan. “Dat gebeurt dan wel op de kamer en met beschermende kleding. Sowieso proberen we om besmette bewoners op de kamer te houden maar dat lukt niet altijd. Het blijven mensen met dementie”, aldus Van Essen.

Die aanpak wordt gewaardeerd door Ed Weber uit Vlijmen, wiens 90-jarige moeder Mien in woning 9 van Hof van Hintham leeft. Vorige week raakte Mien geïnfecteerd met het coronavirus. Ze kreeg daardoor een longontsteking en moest aan de antibiotica. “Het ging echt slecht. Ik was aangenaam verrast dat ik mocht langskomen en het huis niet op slot ging”, zegt Weber.

Nu zit zijn moeder aan een tafeltje bij de ingang van de woning. Op de foto wil ze niet. Weber: “Mijn moeder is nog boos. De ellende van een week ziek zijn en niet van de kamer af mogen spaart ze op en dat komt er nu uit. Gelukkig is ma een taaie rakker, het komt wel weer goed.”

Ook in de geschakelde woningen 1 en 2 schrokken medewerkers van de nieuwe besmettingen. Daar sloeg het virus in december keihard toe: alle veertien bewoners raakten besmet, van wie er twaalf ernstig ziek werden. Zes bewoners zijn overleden.

Verzorgende Hetty Davidse staat in de open keuken met een vork in een pan vol piepers te prikken. Op het menu staan rode bieten met worst en puree. Drie krasse knarren zitten alvast aan tafel, de overige bewoners nemen hun tijd.

Davidse memoreert: “Het was een zware winter, corona was voor ons een harde klap. Je raakt gehecht aan de bewoners. Je wilt ze door de coronatijd heen helpen maar dat lukt dan toch niet.” De verzorgende werd zelf ziek, en flink ook. “Ik ben nog steeds niet mezelf”, zegt ze. Ze kampt met fysieke maar ook met cognitieve klachten.

Dan, opgetogen: “We hebben hele leuke nieuwe bewoners. We helpen elkaar er doorheen. Maar we houden het virus wel in de gaten. Het gevaar ligt altijd op de loer.”

Piek besmettingen in verpleeghuizen lijkt bereikt Na vier weken met een forse toename van besmettingen in verpleeghuizen, lijkt in de ouderenzorg de piek bereikt. In een maand tijd steeg het aantal verpleeghuislocaties met een recente besmetting van 25 naar 164, maar nu vlakt die stijgende lijn af. Volgens deskundigen valt het ziektebeeld bij bewoners van instellingen mee en worden er weinig overlijdens gemeld. Dat komt waarschijnlijk door de vaccins. Maar er zijn uitzonderingen: in België was onlangs wel een dodelijke uitbraak in een verpleeghuis: zeven volledig gevaccineerde bewoners overleden.

