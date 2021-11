Corona of niet, met voorverpakt strooigoed komt Sinterklaas in Rotterdam gewoon aan

Sinterklaas geeft in Rotterdam geen handen, maar deelt een boks uit. En zijn pieten - type roetveeg - geven geen strooigoed aan kinderen, maar voorverpakte zakjes kruidnootjes. En dat geven ze alleen aan kinderen van ouders die gevaccineerd zijn, of kunnen bewijzen dat ze negatief zijn getest.

Want ook in Rotterdam zijn de coronazorgen groot. Om de maatregelen kan niemand heen. Toch meerde de goedheiligman zaterdagmiddag wel aan bij de Erasmusbrug, waar honderden kinderen hem al een paar uur kirrend van plezier stonden op te wachten. Waar andere steden de intocht schrapten, vierde Rotterdam het Sinterklaasfeest toch. Dat bleef niet onopgemerkt.

“Ook dit jaar, ondanks moeilijkheden die we hebben met corona staan er weer héél veel kinderen,’' zag burgemeester Aboutaleb, die Sinterklaas verwelkomde, dan ook. Het enthousiasme van dit piepjonge, massaal als Sint en Piet verklede publiek was oorverdovend als vanouds, gelukkig niet gehinderd door veel dat noodgedwongen anders moest. Van vrije inloop was dit keer geen sprake, bij de toegangspoort werd juist streng gecontroleerd. Alleen na het tonen van de coronacheck en een identiteitsbewijs mochten bezoekers naar binnen. Volwassenen kregen na deze check een festivalbandje om, en er werd een stempel gezet die half op dat bandje stond, en half op de pols zelf. Maar lange rijen bij de ingangen van het terrein aan de kade bleven uit, en gedoe ook. Sinterklaas was na lang dansen en zingen nog maar net vertrokken van het podium toen presentator Chris Silos dan ook blij verzuchtte: ,,We hebben deze prachtige dag er nog net tussen gepropt.’'

Het zal voorlopig de laatste keer zijn, vanwege de komende mini-lockdown, maar dit feest lieten de kinderen zich niet afpakken. De kinderlijke gilletjes van geluk golfden al over het terrein toen Sinterklaas zich zaterdagmiddag eerst per telefoon meldde, een kwartier voor hij daadwerkelijk aanmeerde. “Kijk wat leuk, ik zie de Kuip”, zei hij vanaf het schip waar hij niet veel later mee aan kwam. En, met een knipoog naar de in Rotterdam veelbesproken actualiteit over de toekomst van het stadion van Feyenoord: “De Kuip staat er nog net. Wat is het toch een mooie club, hè.”

‘Grootste risico dat ik in anderhalf jaar genomen heb’

De discussie over Zwarte Piet bleek naar de achtergrond verdrongen. Op de plek waar twee jaar geleden nog fel werd geprotesteerd stonden nu ouders met kinderen te kijken. Zwarte pieten waren er ook niet meer. Wel tientallen roetveegpieten, studenten van het Rotterdamse Corps, dat deze intocht al jaren organiseert. Over corona ging het dit jaar daarentegen wel. “Maar ik voel me veilig hoor,” zei de Rotterdamse Jolien Smulders. “Mijn dochter heeft al corona gehad, ik ben gevaccineerd. Dat is toch een beetje immuniteit. Ik heb er niet over gedacht om niet te komen. We staan hier in de buitenlucht. Ik maak me geen zorgen.”

Sommige bezoekers bleven bewust achteraan staan, waar meer ruimte was – op het terrein, waar elfduizend bezoekers op kunnen, werden maximaal 5000 bezoekers toegelaten. “Dit is het grootste risico dat ik de laatste anderhalf jaar genomen heb,” zei Kees Valkhof, een van de weinige volwassenen die een mondkapje droeg. “Ik heb mijn zorg wel een paar keer uitgesproken voor we hierheen kwamen. Maar mijn zoon is zeven, en hij vindt het leuk. Dit is misschien wel de laatste keer op deze manier.’'

Het besluit om de coronacheck verplicht te stellen werd pas woensdag genomen. Eerst was juist gecommuniceerd dat dat niet nodig was. “We kregen op Facebook wel kritiek op het feit dat je hier alleen aanwezig kan zijn met de coronacheck,” zei organisator Sebastiaan Vos. “Maar het ging ons vandaag om de veiligheid van onze bezoekers. Die wilden we waarborgen.’' De organisatie wist het ook: het was of op deze manier, met alle maatregelen, of helemaal niet. “Dit was gelukkig een van de scenario’s die we al weken aan het voorbereiden waren.” Andere steden bleken volgens Vos minder voortvarend bezig geweest. “Het was bizar. We zijn de afgelopen dagen helemaal platgebeld door andere steden: hoe pakken jullie dit aan?”

