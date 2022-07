Corona, inflatie en de oorlog in Oekraïne: ze beïnvloeden allemaal onze vakantieplannen

Nederlanders staan te trappelen om weg te gaan nu de zomervakantie in sommige delen van het land al is begonnen. Maar de afgelopen coronajaren en de huidige economische en politieke ontwikkelingen op het wereldtoneel drukken hun stempel op de vakantieplannen.

“Mensen kijken echt uit naar hun vakantie, ze zijn eraan toe", zegt woordvoerder Sanne Over van de ANWB. Die organisatie deed vorige maand uitgebreid onderzoek onder haar leden. “Driekwart van de leden wil deze zomer op vakantie. Dus mensen hebben echt zin om even weg te gaan.”

Maar vakantiegangers volgen ook het nieuws, zegt Kees van der Most van bureau Trends & Tourism. “De oorlog in Oekraïne is nog steeds gaande, en niemand weet of die gaat escaleren. En we hebben nog steeds te maken met inflatie.” Daarbij is ook het coronavirus nog eens opgelaaid en is de chaos op Schiphol nog niet opgelost.

Zwarte zaterdagen

Het gevolg? Sommigen nemen liever geen risico bij het plannen van een vakantie, die toch zo zorgeloos mogelijk dient te zijn. “Niet alle consumenten zijn even gevoelig voor die factoren, maar dichter bij huis blijven is wel populair.” Dat is ook deels een erfenis van de coronacrisis. “Ongeveer 40 procent van de mensen die op vakantie gaan, blijft in eigen land. Vergeleken met de coronajaren is dat minder geworden. Maar als je het vergelijkt met vóór corona is dat wel beduidend meer. Mensen hebben nu gezien dat in Nederland blijven heel leuk kan zijn.”

Volgens Sanne Over van de ANWB hebben de hoge brandstofprijzen van het moment nog geen invloed op de populariteit van de auto. “De auto is nog steeds het meest gebruikte vervoermiddel.” De ANWB verwacht in juli en augustus liefst vijf ‘zwarte zaterdagen’, dagen met uitzonderlijke drukte.

Scandinavië in opkomst

In het buitenland ontdekken Nederlandse vakantievierders nieuwe bestemmingen. Volgens de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen ANVR lijkt Scandinavië flink populairder. Met een slag om de arm, want de nieuwste cijfers van hun leden zijn nog niet binnen, maar onder de vroege boekers steeg de vraag naar Noorwegen, Zweden en Denemarken met zo’n 30 procent ten opzichte van 2019, het jaar voor de coronapandemie. “In absolute aantallen is dat niet heel veel, maar het viel ons wel op”, zegt Frank Radstake van de ANVR.

Ook Zuid-Europa blijft onverminderd in trek, bestemmingen als Griekenland, Turkije en Spanje groeien nog steeds een beetje. Reizen naar het oosten lijkt enigszins uit de gratie. Er gaan vooral beduidend minder mensen naar Oceanië of Australië deze zomer, of beter gezegd; winter, want dat is het daar nu.

Kees van der Most ziet de Scandinavische trend al langer. “We zijn meer van het gebaande pad af aan het gaan.” Door corona zijn Nederlanders ook misschien meer de natuur en buiten zijn gaan waarderen, oppert hij. “En we willen vooral met een bijzonder verhaal thuiskomen. Daar profiteert Scandinavië van.”

