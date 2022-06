Corona grijpt weer om zich heen, hoe staat Nederland ervoor?

Het post-covid-tijdperk is helaas nog niet aangebroken. Het coronavirus wint opnieuw terrein, in Nederland en andere landen van Europa. Vier vragen over de zomergolf.

1. In welke fase van de nieuwe golf zitten we?

De nieuwe golf komt eraan, zei het RIVM vorige week al. De signalen van deze week bevestigen dat. In de afgelopen zes dagen kwamen er bijna 22.000 positieve testuitslagen bij het RIVM binnen. Dat zijn al zo’n 6000 gevallen meer dan in de zeven dagen daarvoor: een stijging van bijna 38 procent.

Testen bij de GGD hoeft niet meer, dus deze cijfers geven een beperkt beeld. De overheid kijkt meer naar deeltjes van het virus in rioolwater. Deze rioolmetingen laten hetzelfde zien als de testuitslagen: meer virusactiviteit, vooral in de Randstad.

Een belangrijke graadmeter zijn ook de ziekenhuizen, al geven ziekenhuisopnames geen actueel beeld omdat tussen besmetting en eventuele opname een of twee weken zit. Toch is ook daar een toename te zien. Afgelopen weekend steeg het aantal bezette ziekenhuisbedden met covidpatiënten met bijna 100, tot 550. Dat zijn er nog altijd aanzienlijk minder dan de bijna 2500 bezette bedden in maart dit jaar. Maar stijgingen van bijna 100 bezette bedden in een paar dagen zijn sinds maanden niet meer voorgekomen.

Dan het reproductiegetal. Dat ligt al sinds eind mei boven de 1, waardoor het virus langzaam terrein wint. In het begin is daar nog nauwelijks iets van te merken, maar door exponentiële groei kan het ineens ontzettend snel gaan. Afgaand op de laatste cijfers zit Nederland aan het begin van zo’n versnelling.

2. Waar leidt die versnelling toe?

Dat is nog niet te zeggen. Elke golf kent een eigen dynamiek, door opgebouwde immuniteit in de bevolking, seizoenseffecten en eigenschappen van nieuwe varianten. Het is best mogelijk dat tienduizenden Nederlanders per dag besmet raken zonder dat de samenleving ontwricht raakt, omdat mensen slechts lichte klachten krijgen.

De golf is af te remmen als er allerlei maatregelen volgen, zoals mondkapjes, afstand houden, goed ventileren en vooral thuisblijven bij klachten. Nu staat er over een paar weken iets te gebeuren dat dezelfde impact heeft als een forse, omstreden ingreep om het virus te remmen: schoolsluitingen. De zomervakantie komt eraan, en dat kan flink schelen in het aantal besmettingen. Het einde van de schoolvakanties, in augustus, kan weer zorgen voor een opleving. Mede daarom was de verwachting dat de nieuwe golf pas aan het einde van de zomer zou opduiken.

Een andere belangrijke besmettingsbron is de werkvloer. Werkgeversorganisaties roepen al op de basismaatregelen weer in acht te nemen, zoals thuisblijven bij klachten.

3. Waar komt die golf ineens vandaan?

Van de nieuwe subvarianten van omikron. Nederland heeft al eens een golf gehad van de BA1 en BA2-versies van omikron. Op dit moment gaan BA4 en BA5 rond. Deze subvarianten zijn niet besmettelijker. Wel zijn ze beter in staat om de opgebouwde immuniteit te omzeilen, ook na een besmetting met een eerdere omikron-subvariant. De eerste onderzoeken naar BA4 en BA5 lijken erop te wijzen dat deze subvarianten infecties veroorzaken die dieper in de longen liggen, vergelijkbaar met delta. Toch zijn er nog geen aanwijzingen dat BA4 en BA5 ziekmakender zijn.

4. Hebben andere landen al last van de zomergolf?

Vergeleken met andere Europese Landen heeft Nederland nog weinig last van het oplevende coronavirus. Ziekenhuizen in België, Spanje, Italië, Duitsland, Engeland en Frankrijk bijvoorbeeld nemen naar verhouding meer mensen met covid op dan Nederlandse ziekenhuizen.

Het land dat als eerste met de zomergolf te maken kreeg, was Portugal. Daar was het eigenlijk een voorjaarsgolf, want begin mei al werden steeds meer Portugezen ziek van BA5. Een maand later begonnen de aantallen al te dalen, om nu weer te stijgen. Kortom, het verloop is nogal grillig.

Duitsland is net als Nederland begonnen aan de zomergolf. De Duitse minister van volksgezondheid heeft al opgeroepen om weer mondkapjes te gebruiken in drukke binnenruimtes.

Lees ook:

Lagere vaccinatiegraad tegen corona, blijkt uit nieuwe berekening

Het percentage mensen dat zich in Nederland heeft laten vaccineren tegen het coronavirus is iets lager dan gedacht. De vaccinatiegraad is opnieuw berekend op basis van nieuwe gegevens.