Corona en 1 april blijken een gouden combinatie: buiten thuiswerken in de Astrazenecastraat

Thuiswerkplekken buiten, dat is de nieuwe service van Coolblue. Een fietskoerier van het bedrijf komt voorrijden in een bakfiets, de klant stapt in en wordt al werkend in de frisse buitenlucht rondgereden. Het motto: ‘Vandaag besteld, morgen van huis’.

Lego introduceert SmartBricks, speciale blokjes die vanzelf uit de weg gaan als er iemand komt aanlopen. ‘Trap nooit meer op een Legoblokje!’, twittert het Deense speelgoedbedrijf bij een filmpje dat de werking van de SmartBricks laat zien.

Een website in het Britse Salisbury meldt dat afscheid wordt genomen van Stonehenge. De stenen van het eeuwenoude monument gaan terug naar Wales, waar ze ooit vandaan zijn gekomen. De beslissing is genomen door het archeologisch gezelschap Friends Observing Outstanding and Lovely Stones (FOOLS).

Corona is dit jaar ook weer een dankbaar onderwerp voor grappenmakers. Zo wordt de Coronastraat in Groningen omgedoopt in Astrazenecastraat. Twitteraccount @Straatnamen meldt: ‘Volgens de gemeente Groningen herinnerde de oude straatnaam te veel aan een zwarte periode uit de recente geschiedenis. De nieuwe naam prikkelt om met een gezonde blik vooruit te kijken.’

De Efteling komt met een ‘braaksel-app’ die bij bezoekers scant wat er in hun maag zit, om zo te bepalen of ze zonder overgeven in een wilde attractie kunnen stappen. Door rondvliegend braaksel kan namelijk het coronavirus worden verspreid. Het zou vooral onverstandig zijn om patat en milkshakes te consumeren voordat je in de achtbaan stapt, zegt een onderzoeker van de TU Eindhoven. De app geeft met een kleurcode aan wanneer het veilig is.