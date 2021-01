Corona? Een prik? De 97-jarige mevrouw Putters: ‘De oorlog was veel erger’

Iemand die de Hongerwinter doorkwam op twintig boontjes per dag, blaas je niet zo gauw omver. Niet met een avondklok, niet met een bezoekbeperking, niet met een wereldwijde pandemie, en al helemaal niet met een naald die een arm in moet. Want, mompelt de 97-jarige Joke Putters- Reijnders vanachter een net iets te groot mondkapje: “De oorlog was véél erger.”

De Amersfoortse is de eerste mobiele negentigplusser die dinsdagmorgen op een industrieterrein in Houten een coronavaccin ontvangt. Waar de inenting van de alleroudsten in veel andere landen de aftrap van de vaccinatiecampagne vormde, koos Nederland ervoor om de zelfstandig wonende ouderen te vaccineren nadat bijna de helft van het zorgpersoneel en een deel van de verpleeghuisbewoners is ingeënt.

Over die vaccinatievolgorde maakt Joke Putters-Reijnders zich allerminst druk vanmorgen, ze geniet vooral van het vaccinatie-uitje dat ze maakt met haar dochter. Als ze uit de auto stapt en op het zebrapad voor de priklocatie een dame met een rollator ziet lopen, zegt ze, kwiek in haar pas als ze nog is: “Die kunnen we hebben”.

Mevrouw Putters is voor de gelegenheid gekleed in een gebloemde broek die past bij haar gebloemde wandelstok. Want zo veel aandacht als vanmorgen, krijgt ze niet vaak. “De enige keer dat ik in de krant stond, de Amersfoortse Courant, was met een ingezonden brief. Dus ik vind het bijzonder dat ik dit nog mag meemaken.”

Zenuwen heeft ze niet. “Ik ben helemaal niet bang voor pijn, nooit geweest ook.” Na een korte ‘gezondheidscheck’ mag ze plaatsnemen op een stoel. Terwijl mevrouw Putters-Reijnders haar arm uit haar blauwe coltrui tovert, zegt haar toekijkende dochter Nannie Putters dat ze het spannender vindt dan haar oude moeder. “Stel dat ze een reactie krijgt.”

Een medewerker van de GGD zet in een ommezwaai de prik, en plakt een witte pleister. “Zo, dat is zo gebeurd”, zegt mevrouw Putters-Reijnders. “Dat stelde niets voor.” Of ze thuis een feestje gaat vieren, met een taartje misschien? “Nee, hoor, ik moet de krant nog uitlezen. Voor mij verandert dit niets.”

Schilderen en knutselen

Nu mevrouw Putters heeft afgetrapt, vult de hal zich langzaam met halve hoofden: je ziet alleen mondkapjes, ogen, voorhoofden vol rimpels en daarboven grijs of wit haar. Het zijn de Utrechtse negentigplussers, leunend op stokken of rollators, een enkeling met de handen los. Voor de meesten is het de eerste keer in tijden dat ze weer eens buiten de deur komen.

Dat geldt ook voor mevrouw Reijnders-Putters, maar het is niet zo dat ze daarmee zit. “Ik heb altijd tijd tekort en geen behoefte aan veel gezelschap.” Haar dagen vullen zich met lezen, televisiekijken, schilderen en knutselen. In de zomer kwam er nog weleens iemand voor een kop thee in de tuin. “Nu laat ik af en toe mensen binnen.”

Om eerlijk te zijn had ze van de coronacrisis tot nu toe niet erg veel last. Ze vond het zelfs een beetje overdreven dat Mark Rutte sprak van ‘de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog’, want nogmaals: “De oorlog was véél erger.”

Al was het even schrikken toen haar buren aan weerszijden het virus bleken te hebben. Gelukkig kwam zij onbesmet uit de strijd. Prik of geen prik in de arm, mevrouw Putters-Reijnders is nooit bang geweest voor corona. “En ook niet voor de dood. Als mijn tijd gekomen is, dan merk ik dat vanzelf.”

