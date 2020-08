Corona doet dromen van een langzaam leven met veel #cottagecore

Aan een waslijn wapperen maagdelijk witte jurken met kanten boordjes en pofmouwen. Een jonge vrouw zit op een picknickkleed omgeven door jonge eendjes. Op een houten plank ligt een zwaar uitziend brood te rusten.

Het zijn zomaar wat beelden die opduiken als je op sociale media zoekt naar #cottagecore (vrij vertaald: buitenlevenrage). Hoewel de hashtag eerst vooral leek te slaan op een modetrend, kun je inmiddels bijna spreken van een levensstijl, merkte het Amerikaanse blad Teen Vogue aan het begin van de coronazomer op. Niet alleen kleden gebruikers van #cottagecore zich alsof ze zijn weggelopen uit een kostuumdrama, ze houden er ook dezelfde hobby’s op na. Borduren, broodbakken, picknicken, het kan niet op.



Inmiddels zijn er duizenden foto’s en filmpjes gepost met deze tag, maar ook buiten sociale media leek de hang naar het rustieke de afgelopen maanden alomtegenwoordig. Deze zomer lagen alle grote winkelketens vol met pofmouwen en enkellange strokenjurken.

De eigen baksels waren zo populair dat pakjes gist tijdelijk uitverkocht waren

Vanaf mei ging er een ware broodbakmanie door het land. De eigen baksels waren zelfs zo populair dat pakjes gist tijdelijk uitverkocht waren bij supermarkten. En ook hét quarantaine-album van dit moment, Taylor Swifts ‘Folklore’, zou je kunnen scharen onder de trend: de popster heeft de glitter van haar vorige albums van zich afgeschud en kiest nu voor een meer landelijke stijl, zowel muzikaal als in haar présence. Voor zo’n veertig dollar kun je zelf het grofgebreide omavest kopen dat ze draagt in de video van het nummer ‘Cardigan’.

Maar, zegt Aynouk Tan, journalist en curator, dat verlangen naar het rustieke en authentieke was natuurlijk al aan de gang voor corona. “Denk maar aan speltbroodjes met ambachtelijke kaas en de krijtborden bij koffiezaken: allemaal dingen die we associëren met authenticiteit. En waarom denk je dat Mark Rutte bijna nooit een das draagt?”

Toch is het niet gek dat we juist in de coronatijd teruggrepen op een ideaalbeeld van het landelijk bestaan, zegt Esther Peeren, hoogleraar Cultural Analysis aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in hedendaagse verbeeldingen van het platteland en schreef bijvoorbeeld eerder over het tv-programma ‘Boer zoekt Vrouw’. “Tijdens de coronacrisis ontstond er veel kritiek op de internationale economie. Door de technologische ontwikkelingen kunnen mensen en goederen zich snel en gemakkelijk verplaatsen. Daardoor heeft ook het virus zich verspreid.”

Je terugtrekken in isolatie in ruraal gebied is nu extra aantrekkelijk

Langzamer, minder ingewikkeld leven bleek een logisch ideaal om naar te verlangen. In het begin van de crisis leken grote steden bovendien het epicentrum van het virus. Je terugtrekken in isolatie in ruraal gebied werd daardoor extra aantrekkelijk, stelt Peeren. “Ik ben in die zin niet verrast dat dit een trend is geworden.”

Met de werkelijkheid heeft cottage core echter weinig van doen, zegt Peeren. “Het gaat hier om een fantasie: de idylle van het platteland. Ergens doet deze trend me denken aan de Franse koningin Marie-Antoinette, die bij haar paleis in Versailles een nepboerderijtje had, waar ze boerin kon spelen.”

Er zijn problematische kanten aan een dergelijke fantasie, zegt Peeren. Het ideaal van het platteland als een plek die nooit verandert, wordt vaak ingezet voor politieke agenda’s, stelt ze. “Politici als Wilders en Baudet gebruiken graag het beeld van het platteland als puur, authentiek en onaangetast door globalisering. Terwijl dat beeld natuurlijk helemaal niet klopt: de landbouw is in Nederland, maar ook daarbuiten, een grote industrie, die profiteert van internationale handel.”

De trend lijkt vooral voor vrouwen te zijn, die allemaal stereotiepe vrouwelijke activiteiten doen als borduren en broodbakken

Het coronavirus trof het platteland uiteindelijk minstens net zo hard als de grote steden. “Denk maar aan nertsenfarms of vleesverwerkingsbedrijven die de afgelopen tijd een bron van besmettingen bleken.”

Ook belichaamt cottage core volgens Peeren niet bepaald een emanciperend ideaal. Ze wijst erop dat wie de hashtag bekijkt op sociale media vooral witte mensen ziet: het betreft hier een weinig inclusief beeld van hoe het landelijk leven eruit zou moeten zien. “En de trend lijkt vooral voor vrouwen te zijn, die allemaal stereotiepe vrouwelijke activiteiten doen als borduren en broodbakken.”

Aynouk Tan beaamt de kritiek van Peeren. Maar, zegt ze, je zou de trend ook kunnen duiden als een erfenis van de radical fairies-beweging, een Amerikaanse gay beweging uit de jaren zeventig. “Toen ontstonden er op het Amerikaanse platteland zelfvoorzienende gay communes van mensen die in de dorpsgemeenschappen waar ze waren opgegroeid, zwaar werden gediscrimineerd. Door zelf een gemeenschap te stichten, konden ze het plattelandsleven terugclaimen.”

‘Het is een protest tegen seksualisering om te zeggen: ik ben lekker truttig, ik kleed me als een oma.’

Ook andere aspecten van de trend kunnen juist als emanciperend worden gezien. “In de jaren negentig leefde het idee dat het een bevrijding was om je heel sexy te kleden als vrouw. Je lichaam was immers van jou en van niemand anders.” Nu zien we het tegenovergestelde. “Cottage core zou je ook kunnen zien als verwant aan modest dressing, waarbij het juist een teken van zelfstandigheid is om je te bedekken. Het is een vorm van protesteren tegen seksualisering om te zeggen: ik ben lekker truttig, ik kleed me als een oma.”

Al die belangstelling voor het landelijk, het lokale en het natuurlijke zou natuurlijk positieve gevolgen kunnen hebben, zegt Peeren. “Bijvoorbeeld dat mensen meer gaan nadenken over klimaatverandering en andere internationale milieuproblemen.” Misschien is boerinnetje spelen dan toch nog ergens goed voor.

