Corona blijft, dus zijn er structureel meer ic-bedden nodig

Coronapatiënten zijn blijvertjes zijn op de ic. Dat is inmiddels onontkoombaar, zeggen ziekenhuizen. Zij willen daarom structureel meer bedden.

Er zijn door de coronapandemie toch structureel meer ic-bedden nodig in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat zeggen ic-hoofden en ziekenhuisbestuurders van zes grote ziekenhuizen na vragen van Trouw. Onder hen is Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

Volgens Gommers moet er een groot landelijk herstelplan voor de ic worden opgetuigd, zeker nu covid een aandoening blijkt die blijvend voor patiënten op de ic’s zal zorgen. Vorig jaar waren de ziekenhuizen nog terughoudend met het zomaar ophogen van de ic-capaciteit. Een ic-bed is kostbaar, klonk het, en met lege bedden bereikt niemand iets.

Maar het verschil tussen eind augustus toen en nu is groot. Vorig jaar lagen er na een relatief rustige coronazomer rond de dertig coronapatiënten op de ic. Nu ligt dat aantal al een maand stabiel boven de tweehonderd. Dat is nog net behapbaar, zeggen de deskundigen, maar dat zijn er op de lange termijn te veel.

Volgens Gommers is er op basis van de huidige ‘operationele’ ic-capaciteit plek voor ongeveer honderd coronapatiënten. Als het aantal daarboven ligt, bedreigt dat de overige zorg in een ziekenhuis. Bij een griepepidemie bijvoorbeeld dreigt dan een acuut probleem. Zo lagen er tijdens de griepgolf in 2017-2018 op het hoogtepunt 350 patiënten op de ic.

Nieuwe situatie door deltavariant

De deltavariant van het virus heeft voor een nieuwe situatie gezorgd, zegt Gommers. De virusvariant is niet alleen besmettelijker, de kans op ziekenhuisopname is met de deltavariant ook meer dan twee keer groter dan met het oorspronkelijke virus, bleek afgelopen week uit groot Brits onderzoek.

En dus moet de ic-capaciteit omhoog, vindt ook Armand Girbes, ic-hoofd van het Amsterdam UMC. “We hadden een redelijk beperkte capaciteit. Het was net genoeg. Nu is er een ziekte bijgekomen, dus één en één is twee: er is structureel meer capaciteit nodig.” Girbes zelf denkt aan landelijk zo’n 100 tot 200 bedden extra.

Intensivist Tim Jansen van het HagaZiekenhuis in Den Haag is ook stellig: “Er moet een hogere en duurzame capaciteit bij komen. Coronapatiënten blijven komen, en die moeten we allemaal kunnen helpen zonder dat andere patiënten daar op enige wijze de dupe van zijn.”

Extra personeel Tilburg al in opleiding

Het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg stuurt al aan op een structurele verhoging van de ic-capaciteit met 10 à 15 procent. Daar leidt het ziekenhuis verpleegkundigen voor op met een opleidingsbudget dat vorig jaar werd vrijgemaakt door het kabinet. De kosten voor ingebruikname van deze capaciteit zijn nog niet geregeld, maar desondanks ligt er een vast contract voor het extra personeel klaar, zegt ETZ-bestuurder Bart Berden.

Berden is tevens hoogleraar organisatie van de ziekenhuiszorg in het Radboudumc: “We constateren dat het virus zich gaat gedragen als een griep, daarop moeten ziekenhuizen anticiperen door de ic-capaciteit te verhogen. Hiervoor moeten middelen worden vrijgemaakt en daarover overleggen we met zorgverzekeraars en de overheid.”

Voor de zomer presenteerden zorgminister Tamara van Ark en koepels in de zorg een plan voor het inhalen van uitgestelde zorg en het ondersteunen van (ziekenhuis)zorg in de toekomst. Dat plan houdt nog geen rekening met de deltavariant en er staat ook niets in over het structureel vergroten van de ic-capaciteit of de aanpak van het tekort aan ic-verpleegkundigen die daarvoor essentieel zijn.

‘Intenties zijn onvoldoende’

Het schort aan concrete oplossingen, zegt Peter van der Voort, ic-afdelingshoofd van het Groningse UMC, en tevens lid van de Eerste Kamer voor D66. “De intenties zijn goed, maar niet voldoende. Er wordt voor de opleiding van ic-verpleegkundigen te veel aan de individuele ziekenhuizen overgelaten, die het tekort de afgelopen jaren niet hebben kunnen oplossen. De vraag is nu: is dit een probleem dat op overheidsniveau moet worden gestuurd? Ik denk van wel.”

Lees ook:

De toekomst van de intensive care in vijf scenario’s



De ic’s zijn overbelast en redden het nu net, hoe moet dat verder als coronapatiënten blijvertjes blijken - waar het nu wel op lijkt? Trouw verkent vijf scenario’s en toetst de haalbaarheid.