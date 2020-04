Corona-apps laten zien wie bij jou in de buurt besmet is

Nu de GGD’s tot over hun oren in het werk zitten, grijpt het kabinet apps aan om in kaart te brengen met wie coronapatiënten contact hebben gehad. Noodzakelijk, zeiden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) dinsdag na het crisisberaad. Want deze zogeheten bron- en contactopsporing is een van de voorwaarden om uiteindelijk de coronamaatregelen af te kunnen schalen.

Zo’n app werkt als volgt: wie bij de broodafdeling van de supermarkt een positief geteste coronapatiënt treft, krijgt een melding op zijn telefoon. Het advies: blijf twee weken thuis. Omgekeerd kan degene die zojuist een positief testresultaat heeft ontvangen anderen via de app op de hoogte brengen van zijn besmetting. Een tweede applicatie helpt bij het monitoren van symptomen en het leggen van contact met de arts (indien nodig).

Meer testen

Naast het opsporen van coronapatiënten en potentieel besmetten, hebben de apps nog een andere belangrijke functie. Ze helpen bij het gericht inzetten van de vele tests die binnenkort Nederland binnen worden gescheept. Sinds deze week zet Nederland, met speciaal gezant Feike Sijbesma aan het roer, volop in op het uitbreiden van de testcapaciteit. Maar aan die extra capaciteit heb je veel meer als je weet hoe die in te zetten, is de gedachte achter de apps.

Sijbesma regisseert ook de invoering van de apps en put daarvoor vooral uit buitenlandse ervaringen. “Er wordt naar voorbeelden uit China, Taiwan, Singapore, Zuid-Korea en Oostenrijk gekeken, landen die nu al werken met apps.” Privacy noemt hij een zorg. “Daar gaan landen als China anders mee om.” Er moet goed toezicht komen, de data moeten ook collectief geanalyseerd worden, individuele gegevens misschien achteraf gewist.

Dat het kabinet inzet op apps, wil nog niet zeggen dat ze volgende week al te downloaden zijn. Volgens Sijbesma worden ze pas belangrijk als mensen weer de straat op gaan. En zover is het voorlopig nog niet. Wel kan nu al aan pilots worden gewerkt.

