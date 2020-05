Corendon adverteert met dubieuze coronatesten

‘Wil jij weten of je antistoffen hebt tegen Covid-19? Laat je testen!’ Het staat in koeienletters boven de nieuwe advertentie van reisorganisatie Corendon. Voor 69 euro belooft de touroperator uitsluitsel over of je wel of niet besmet bent geweest. Volgens de advertentie kun je op afspraak langskomen in een hotel in Amsterdam. Daar wordt – met een prikje in je vinger – je bloed gecontroleerd op antistoffen tegen het coronavirus. Binnen een kwartier weet je meer, zegt Corendon. Wie de test heeft afgenomen, krijgt ook 20 euro korting op een toekomstige vliegvakantie.

Maar deze zogeheten ‘Orient Gene Rapid Test’ wordt door de Nederlandse Taskforce Serologie afgeraden. Deze taskforce, waarin het RIVM, ziekenhuizen, biologen en laboratoria samenwerken, onderzocht zestien verschillende sneltesten die in Nederland in omloop zijn, waaronder die van Corendon. “Ze bleken allemaal niet betrouwbaar”, aldus voorzitter van de taskforce, Chantal Reusken.

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt dat sneltesten niet betrouwbaar zijn. En het Europese centrum voor ziektepreventie en -controle (ECDC) ziet dat er sneltesten met valse beschrijvingskenmerken op de markt zijn. Die zijn gebaseerd op valse documenten, hebben geen complete technische validatie en niet-onderbouwde prestatieclaims.

‘Negatieve reactie RIVM is zuur’

Corendon laat weten niet blij te zijn met de felle kritiek. “Het is erg onredelijk”, zegt een woordvoerder. “Wij hebben onze plannen aan het RIVM gepresenteerd en gevraagd om zijn mening. Maar ondanks herhaaldelijke e-mails en telefoontjes kregen we geen reactie terug. Het is heel zuur dat ze nu wel tijd hebben voor een negatieve reactie richting de pers.”

De reisorganisatie is het ook inhoudelijk niet eens met de kritiek. De aangeboden sneltest voldoet volgens het bedrijf aan de Europese regelgeving. Het bedrijf baseert zich op Zweeds onderzoek. “De Orient Gene Rapid Test kwam als beste naar voren ten aanzien van specificiteit en sensitiviteit. Kortom: wij zijn er op basis van feiten van overtuigd dat we deze antistoffentest kunnen gebruiken.”

Chantal Reusken, voorzitter van de Taskforce Serologie, is het daar niet mee eens. “Je moet voor een betrouwbare uitslag zeker weten dat de test specifiek genoeg is en dus niet per ongeluk een ander corona- of influenzavirus opmerkt. Daarnaast moet je zeker weten dat de test de antistoffen die er zijn, ook daadwerkelijk oppikt. De test waar we het hier over hebben, is daarvoor op dit moment niet betrouwbaar genoeg bevonden. Daarbij is voor dit virus nog niet vastgesteld hoe de aanwezigheid van antistoffen samenhangt met de mate van bescherming tegen herinfectie.”

Corendon ziet geen reden om met de sneltesten te stoppen. Inmiddels hebben tientallen mensen zich ervoor aangemeld.

