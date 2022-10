Coördinator antisemitismebestrijding: ‘Laat zien dat het normaal is om Joods te zijn’

De Joodse cultuur en traditie zijn in Nederland te onbekend, en dat werkt antisemitisme in de hand. De koning en de minister-president kunnen hier wat aan doen door bijvoorbeeld een televisieboodschap uit te spreken met Joods Nieuwjaar, vindt Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) Eddo Verdoner.

“Daarmee wordt zonneklaar dat het Joods leven ook onderdeel is van de Nederlandse cultuur”, zegt Verdoner in een toelichting op zijn eerste werkplan. Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz-Zegerius stuurt dat donderdag naar de Tweede Kamer. Het parlement nam vorig jaar het initiatief voor het instellen van een coördinator voor bestrijding van antisemitisme.

Vorige week maandag, Joods Nieuwjaar, wenste zowel minister Sigrid Kaag als minister Dilan Yesilgöz-Zegerius de Joodse gemeenschap een goed Rosj Hasjana. “Dat heb ik gezien”, zegt Verdoner. “Dat was een stem van het hart, prima, maar het kan beter.”

Weerstand bij behandeling van de Holocaust

Liever zou hij een optreden op tv zien van de koning of de premier. “Het gaat mij erom dat het een signaal is dat het in Nederland normaal is om Joods te zijn.” Ook andere politici wil hij aanmoedigen in de publieke ruimte aandacht te besteden aan de Joodse feestdagen. Hij adviseert verder muziekfestivals, filmavonden en voorstellingen over Joods leven te stimuleren en te faciliteren. Want bekendheid met het Joodse leven kan naar zijn overtuiging helpen bij het ‘de kop indrukken’ van antisemitisme, dat hij met name ziet bij bij extreemlinks, extreemrechts en extreem religieus.

Om het toenemend antisemitisme te bestrijden, doet Verdoner verder een aantal voorstellen voor onderwijs en inburgering. Op scholen moeten leerkrachten hulp krijgen als zij weerstand ondervinden van leerlingen bij de behandeling van de Holocaust. Die steun kan komen in de vorm van extra training, maar Verdoner denkt ook aan mensen van buiten, met speciale pedagogische of inhoudelijke kennis of ervaring. Die kunnen in de klas de docenten bijstaan.

Dat gebeurt nu al hier en daar, maar die aanpak moet structureel worden, vindt de NCAB, ook wijzend op onderzoek van het ministerie van onderwijs uit 2015, waaruit blijkt dat 12 procent van de geschiedenisleraren de vernietiging van zes miljoen Joden niet behandelt, deels uit angst voor negatieve of ontkennende reacties. Of zwarte scholen het onderwerp vaker mijden dan witte, kan hij niet zeggen, omdat daar geen onderzoek naar gedaan is. Wel weet hij dat dit meer voorkomt in de stad dan op het platteland.

‘Je moet duidelijk vertellen dat antisemitisme niet mag’

Ook in inburgeringscursussen moeten de Joodse cultuur en traditie nadrukkelijker aan de orde komen, zodat nieuwe Nederlanders de stereotype beelden over Joden die ze misschien meekrijgen uit het land waar ze vandaan komen, achter zich laten. “Je moet mensen duidelijk vertellen dat antisemitisme hier niet mag”, zegt Verdoner. “En je moet ze ook vertellen wat Joden dan wel zijn, zodat ze er normale ideeën over krijgen en er een normale relatie mee kunnen aangaan. Dat is misschien nog effectiever dan vertellen dat antisemitisme fout is.”

