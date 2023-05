‘Contactonderzoek en corona-app hadden weinig zin tijdens epidemie’

Er werkten duizenden GGD’ers aan en er werden honderden miljoenen euro’s aan uitgegeven. Uitgebreid bron- en contactonderzoek was één van de belangrijkste pijlers onder het coronabeleid, bedoeld om grip te krijgen op het virus en om het aantal besmettingen naar beneden te drukken. Maar nieuw onderzoek suggereert dat het nut van al deze telefoontjes en onderzoeken vrij beperkt was.

Bron- en contactonderzoek was aanleiding voor slechts 2 tot 5 procent van alle coronatests, blijkt uit een analyse van tests die eind 2020 en begin 2021 werden afgenomen. Verreweg de meeste mensen lieten zich testen omdat ze klachten hadden of omdat mensen in de omgeving corona hadden. En dus niet omdat de GGD ze had gewaarschuwd voor een blootstelling aan het virus.

De analyse komt van onderzoekers van onder meer de Universiteit Utrecht, het RIVM en de GGD, onder leiding van epidemioloog Janneke van de Wijgert. De boodschap van het onderzoek is volgens haar dat bij iedere epidemie opnieuw moet worden bekeken hoe bron- en contactonderzoek het beste kan worden ingezet. Van de Wijgert: “We zeggen nadrukkelijk niet dat al die telefoontjes voor niets zijn geweest. Gezien de ernst en onbekendheid van dit virus was het logisch dat we op grote schaal bron- en contactonderzoek hebben uitgerold en dat was in het begin ook heel belangrijk. Maar laten we nu ook evalueren wat nuttig en minder nuttig was.”

Inzicht in verspreiding

Bron- en contactonderzoek had niet alleen als functie om mensen te waarschuwen zodat ze zich lieten testen. Het gaf ook inzicht in waar het coronavirus zich verspreidde, zoals in de binnen- of buitenlucht, thuis of juist op kantoor of in de kroeg. Die informatie is heel belangrijk, zegt Van der Wijgert. “Maar nu werd geprobeerd om gedurende de hele epidemie op bevolkingsniveau bron- en contactonderzoek uit te voeren. Op het moment dat we veel meer weten over een virus, en de gevolgen van infectie afzwakken door opgebouwde immuniteit, is dat wellicht niet meer nodig. Ook gezien de kosten en personeelsinzet.”

Ook CoronaMelder, de app die mensen op hun telefoon waarschuwde als iemand dichtbij positief was getest, had amper impact op het verloop van de epidemie, concluderen de onderzoekers. Minder dan 2 procent van de mensen die zich bij de GGD liet testen deed dat na een berichtje van de app, die 23 miljoen euro kostte.

Van de Wijgert, die zelf lid was van de begeleidingscommissie van CoronaMelder, gelooft echter nog steeds in het nut van zo’n app. Ze noemt het ‘jammer’ dat er in Nederland vooral scepsis was rond de app, over bijvoorbeeld privacy. Ook hielp het niet dat bij de uitrol van de app iemand niet zelf zijn contacten kon waarschuwen, dat liep eerst via de GGD, die veel te druk was. “Dat leidde tot onnodige vertraging terwijl de app het proces juist had kunnen versnellen.” Toen de app eenmaal beter functioneerde keek het ministerie er al niet meer naar om. “Wij hebben als commissie nog gevraagd om de app meer te promoten, waarom die toch zoden aan de dijk kon zetten. Dat is te weinig gebeurd.”

Lees ook:

Gifwolk, atoomramp, zoönose: volgens de GGD is Nederland onvoldoende voorbereid

Lessen trekken uit de covidcrisis? Prima, vinden André Rouvoet en Ton Coenen van GGD GHOR Nederland. Maar de volgende gezondheidscrisis kan wel eens heel anders zijn dan waar het kabinet nu rekening mee houdt, waarschuwen ze.