Consumenten krijgen geld terug voor erotische chats met nepprofielen

Mensen die zonder het te weten erotisch aan het chatten waren met een ‘operator’ in plaats van de persoon die ze op een datingwebsite uitgekozen dachten te hebben, krijgen hun geld terug. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft dat afgesproken met het bedrijf achter verschillende datingwebsites, The Right Link B.V. Daar is zo’n negen miljoen euro voor gereserveerd, bedoeld voor 37.000 mensen die voor de gek zijn gehouden.

Op zeventien websites van The Right Link B.V. betalen mensen om in contact te komen met de persoon achter een profiel. Maar de websites werken met nepprofielen en de persoon met wie mensen chatten wordt betaald om die gesprekjes te voeren. Omdat gebruikers voor elk bericht moeten betalen, waren zij soms duizenden euro’s kwijt aan gesprekken met mensen die niet bestaan en die ze nooit zouden ontmoeten.

The Right Link B.V. heeft gedupeerden niet alleen hun geld terug, het heeft ook beloofd om bezoekers voortaan duidelijker te informeren over hun verdienmodel. Volgens bestuurslid Cateautje Hijmans van den Bergh van de ACM is dat belangrijk ‘voor het vertrouwen van consumenten in de online wereld’.

Toezegging

De ACM had het bedrijf ook een boete kunnen opleggen maar heeft dat niet gedaan. Volgens de autoriteit heeft Right Link B.V. een toezegging gedaan die voor consumenten het beste resultaat oplevert. De ACM zal wel in de gaten blijven houden of het bedrijf duidelijk aan klanten vertelt dat zij chatten met iemand die betaald krijgt voor de erotische gesprekjes, niet met iemand met wie ze mogelijk een relatie zouden kunnen krijgen. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar ook voor andere landen waar het bedrijf actief is. Als het bedrijf zich niet aan de afspraken houdt, kan het alsnog een boete krijgen.

Om sommige websites van The Right Link B.V., bijvoorbeeld op flirten.nl en matchwereld.nl, is op dit moment te zien dat klanten compensatie kunnen krijgen, op andere websites (nog) niet. De ACM startte het onderzoek naar de websites naar aanleiding van berichtgeving van de NOS en na meldingen van ConsuWijzer.

Wijdverbreid

Overigens zijn de onderzochte websites van The Right Link B.V. niet de enige die geld verdienen door mensen te laten chatten met nepprofielen. Het is een verdienmodel dat meer voorkomt, maar volgens het ACM is het zo wijdverbreid dat de organisatie zich moest beperken in het onderzoek. De ACM hoopt wel dat het onderzoek naar de websites van The Right Link B.V. het effect zal hebben dat ook andere bedrijven met datingwebsites duidelijker communiceren dat klanten te maken hebben met nepprofielen.

The Right Link B.V. was niet bereikbaar voor commentaar.

