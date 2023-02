Complottheorie-tekst geprojecteerd op Anne Frank Huis, Halsema: ‘Onversneden antisemitisme’

De tekst, waarin Anne Frank in relatie wordt gebracht met een balpen, is onderdeel van een complottheorie die beschrijft dat ze haar dagboek niet zelf zou hebben geschreven. Dit soort pen zou volgens de complotdenkers pas na de oorlog in gebruik zijn geraakt.

De Amsterdamse burgemeester Halsema noemt de projectie op het Anne Frank Huis “onversneden antisemitisme” en “een aanval op Anne Franks nalatenschap”. “De projectie verwijst naar een complottheorie over ontkenning van de Holocaust”, aldus Halsema.

“Ik ben geschokt en woedend over deze laffe, verwerpelijke daad”, zegt de burgemeester. “Uitermate lafhartig en pijnlijk, voor de overlevenden, de nabestaanden van de slachtoffers van de Holocaust, de hele Joodse gemeenschap en iedereen die weet waartoe haat, racisme en intolerantie leiden.”

‘Stuitende kwaadaardigheid van extremisten’

Halsema zegt in nauw contact te staan met de directie van het Anne Frank Huis, evenals met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap, politie en justitie. “Ik hoop dat de daders snel worden opgespoord. De nagedachtenis van Anne Frank mag niet bezoedeld worden door stuitende kwaadaardigheid van extremisten.”

De Anne Frank Stichting heeft aangifte gedaan van de projectie. Volgens de stichting was een tekst maandagavond enkele minuten te zien.

Reactie CIDI

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) noemt de projectie “pijnlijk en beledigend” voor alle slachtoffers van de Holocaust. Het CIDI vindt het “walgelijk en antisemitisch” en een complottheorie dat Anne Frank gezien wordt als uitvinder van de balpen. “Het suggereert dat het dagboek en de Holocaust vervalst is, en het nazisme dus niet zo erg was.”

“Door het dagboek te ontkennen, ontken je de Holocaust en de gaskamers”, aldus CIDI-directeur Naomi Mestrum. Volgens Mestrum wordt op deze manier het nazisme minder heftig gemaakt, iets dat ze steeds vaker terugziet bij extreemrechts. “We zien dat theorieën uit het verleden weer welig tieren. Het creëert een vijandig beeld van de Joodse gemeenschap. Je beschuldigt ze van liegen en dat wakkert haat aan.”

Eerder werden al extremistische boodschappen geprojecteerd op de Erasmusbrug in Rotterdam en op een gebouw van de UWV in Venlo. In Rotterdam ging het om ‘Vrolijk Blank 2023' te lezen, en de uit het Engels vertaalde zin: “We moeten het bestaan van ons volk en de toekomst van witte kinderen verzekeren”. Die zin is ook wel bekend onder de afkorting ‘14 words’, een tekst van een Amerikaanse neonazi.