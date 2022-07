Complotdenkers zien in de boerenprotesten hun gelijk bevestigd dat de overheid de vijand is van het volk

Wat is er toch gaande in de Telegramgroepen? Voor veel mensen is de berichtendienst een onbekende. Whatsapp is populairder. Maar Telegram is meer geschikt voor grote groepsdiscussies. Wel zo handig als er 9000 leden meepraten, zoals in ‘Boeren in Opstand’, of 21.000 in ‘Official Convoy Nederland Nieuws’, of zelfs 84.000 in ‘Klokkenluiders voor Vrijheid’.

Voor redelijkheid en debat is in dit soort groepen geen plaats. Iedereen is het wel met elkaar eens dat de overheid niet deugt. De een gaat daarin verder dan de ander. De activisten in Boeren in Opstand plaatsen bijvoorbeeld vooral berichten om hun ongenoegen te uiten over het kabinet, over het politieoptreden, de manier waarop de media over de acties berichten. Deze gematigde activisten pleiten niet voor de doodstraf voor Mark Rutte. Dat doen de extremisten wel. Ook deze radicale geluiden zijn te vinden in Boeren in Opstand, maar wel minder dan in een groep als Klokkenluiders voor Vrijheid. Daar is het anti-overheidssentiment een stuk sterker, en vinden ook complotdenkers hun podium.

Vijand van het volk

Zij zien in de boerenprotesten hun gelijk bevestigd dat de overheid de vijand is van het volk. Dus verdienen Rutte en andere ministers de doodstraf. Het is niet zo dat in Klokkenluiders voor Vrijheid iedereen direct de galg tevoorschijn wil halen, maar constructieve berichten zijn moeilijk te vinden. Zelfs de fractieleider van boerenpartij BBB is er niet geliefd. Caroline van der Plas zou ‘een wolf in schaapskleren’ zijn, en ‘onderdeel van de controlled opposition’.

In de Telegramgroepen is een kruisbestuiving te zien tussen de meest radicale boeren en complotdenkers. Zo duikt in Boeren in Opstand Klaus Schwab op. Dat is in complotkringen de veelbesproken oprichter van het World Economic Forum (WEF). Hij en het WEF worden soms verbonden met de situatie waarin boeren nu verkeren. Het WEF zou alles willen overnemen en controleren. Dus weg met autonome boeren.

Kruisbestuiving corona-activisten

Kruisbestuiving tussen anti-corona-activisten en boeren is terug te zien in de groep Official Convoy Nederland Nieuws. Deze groep kwam eerder dit jaar in actie om net als in Canada zogeheten vrijheidskonvooien met vrachtwagens te organiseren. Nu verwijst Boeren in opstand voor het laatste nieuws over de tractortochten maandag naar de Konvooiengroep.

Twitter doet ook een duit in het zakje, maar is toch minder prominent aanwezig dan Telegram. De actieve anti-coronabeweging laat er wel van zich horen en steunt de boeren. Deze groep heeft een soort anti-cultus ontwikkeld tegen de heersende mening in het algemeen en die van de regering in het bijzonder. Dat was al te zien toen Rusland Oekraïne binnenviel, iets dat volgens het anti-coronanetwerk op Twitter toch echt de schuld was van de Navo.

Lees ook:

Vrezen boeren terecht dat ze moeten wijken voor woningen?

Boeren vermoeden dat de overheid de stikstofcrisis heimelijk gebruikt om landbouwgrond vrij te maken voor nieuwe woningen. Maar die angst is ongegrond.