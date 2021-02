Complotdenkers houden Bodegraven in hun greep. ‘Mijn bloed begint wel een beetje te koken’

Stef van der Meer weet niet wat hij ziet, als hij een week of twee geleden op de Algemene Begraafplaats Vredehof komt. Overal vindt de beheerder van de rustplaats in Bodegraven bloemen en complotteksten. “Tussen en op de graven, maar ook hier langs de oprijlaan. We besloten alles weg te halen en hier vooraan een plek in te richten”, vertelt hij.

Van der Meer gaat door zijn knieën en schudt afkeurend met zijn hoofd. “Deze bos is er recent weer bijgekomen.” Ernaast ligt een geplastificeerd pamflet met roze rozen. ‘Ik leg deze bloemen als eer aan de slachtoffers van satanisch misbruik. #StopVanDissel’, staat erop. De beheerder kijkt vol ongeloof naar de bloemen. “Wat de RIVM-baas er nou weer mee te maken heeft? Onbegrijpelijk.”

Uit het hele land

De afgelopen weken legden tientallen sympathisanten bloemen en complotteksten neer op de begraafplaats. Zo is een graf van een jong overledene uit het dorp bedolven onder bloemen en bordjes, net zoals een gedenkmonument van een in de oorlog doodgeschoten oud-burgemeester. De bloemenleggers komen uit het hele land. “Eentje had met het OV vier uur gereisd om hiernaartoe te komen.”

De groep is ervan overtuigd dat jong overledenen uit het dorp slachtoffer zijn van een netwerk van ‘satanische pedoterreur’. In het eerste weekend is de gemeente enigszins overvallen door de acties. Medewerkers haalden de bloemen en teksten weg om de grafrust te beschermen. Ook nabestaanden begonnen zich al snel te roeren. “Zijn we nou helemaal gestoord geworden, was mijn eerste gedachte”, vertelt Ida Bromberg. Haar in 2003 overleden vader ligt op de begraafplaats. “Ik vind dit echt heel erg. Mijn bloed begint wel een beetje te koken.”

Het schoonvegen van de begraafplaats leidde tot boosheid bij de bloemenleggers. Er moest zelfs beveiliging worden ingeschakeld. Ambtenaren van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn sindsdien tientallen keren per dag het mikpunt van telefonisch geuite bedreigingen en scheldpartijen.

Waarom Bodegraven?

Waarom is het Zuid-Hollandse dorp met 19.000 inwoners, dat bekend staat om de gemoedelijkheid, doelwit? De acties op de begraafplaats komen niet helemaal uit de lucht vallen, weet inwoner Co de Haan, die met zijn vrouw even poolshoogte komt nemen op de rustplaats. “Afgelopen zomer verschenen al complotten over Bodegraven online”, vertelt hij. De gemeente, die zich verdiepte in de complotdenkers, beaamt dat. De aanstichter van de complotten is een oud-inwoner van het dorp, die beweert in zijn jeugd satanische kindermoorden te hebben gezien. Hij wijst verschillende dorpelingen aan als daders en plots wordt ook Jaap van Dissel genoemd.

De Haan: “Ik ken een paar betrokkenen, zij hebben er heel veel last van. Het is een soort sekte, dit is met geen pen te beschrijven.” Het loopt nu uit de hand, omdat de oud-Bodegraver die inmiddels in het buitenland verblijft, steun krijgt van twee andere invloedrijke complotdenkers. Het drietal hitst tientallen anderen via sociale media op om het zogenaamde schandaal in de openbaarheid te brengen.

‘Pedo-burgemeester’

Tegen een van hen is door de gemeente aangifte gedaan vanwege het aanzetten tot de acties, waarbij burgemeester Christiaan van der Kamp ‘pedo-burgemeester’ wordt genoemd. Ook zijn bij verschillende mensen die worden genoemd door de complotdenkers bloemen en stenen in de tuin gelegd. “Met bijna alle families hebben we contact”, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Ze zijn boos en verontwaardigd vanwege deze acties van complotdenkers. Het is heel verdrietig.”

Even later leggen twee zussen die speciaal uit Leiden komen bloemen op de ingerichte plek. “Het wordt tijd dat dit eens grootschalig aan het licht komt”, zegt bloemenlegger Sandra Jansen. Dat de complotteksten tot veel boosheid leidt bij nabestaanden en dat ambtenaren door de groep bedreigingen naar hun hoofd geslingerd krijgen, verrast hen. “We hebben gewoon vragen en willen antwoorden. En voor hen is het natuurlijk ook erg dat het misbruik weer wordt opgerakeld.”

Ineke Polet uit Gouda kijkt verrast naar de complotteksten. Een aantal dierbaren van haar ligt op de begraafplaats. “Ik had hier nog niet van gehoord”, vertelt Polet. “Nu ik hiernaar kijk geef ik ze eigenlijk al te veel aandacht. Weet je wat je hiermee moet doen? In de vuilnisbak gooien en niet meer naar omkijken.”

