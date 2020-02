Compensatie voor slachtoffers in de jeugdzorg: ‘Met 5000 euro maakt het kabinet zich ervan af’

Vergelijk de reactie van de rijksoverheid op het misbruikrapport over de jeugdzorg nou eens met die op de conclusies van de commissie-Deetman die in 2011 het misbruik in de katholieke kerk onderzocht, stelt schadeadvocaat Richard Korver voor.

“Nadat er een beeld was ontstaan van de omvang en de ernst van het kerkelijk misbruik, pleitte die overheid voor serieus onderzoek naar ­alle individuele gevallen. Daar kwamen soms torenhoge schadevergoedingen uit voort.” Die liepen soms op tot 100.000 euro per persoon, en werden door de kerk betaald.

Korver: “Maar nu de overheid zelf verantwoordelijkheid draagt voor het misbruik in de jeugdzorg, volgt er een slap excuus en een vergoeding die weliswaar voor veel mensen zal gelden, maar geen antwoord is op de vraag hoeveel schade er nu feitelijk is geleden.” Iemand die als jongere binnen de jeugdzorg een keer een tik heeft gehad heeft recht op die 5000 euro, iemand die jarenlang seksueel misbruikt is ook.

Schering en inslag

Ministers Sander Dekker (rechtsbescherming) en Hugo de Jonge (volksgezondheid) presenteerden vrijdag de reactie van het kabinet op het rapport van de commissie onder leiding van hoogleraar Micha de Winter. Die stelde vorig jaar vast dat geweld en misbruik in de jeugdzorg jarenlang ‘schering en inslag’ was. Een op de tien kinderen was onder de vleugels van de overheid vaak tot zeer vaak slachtoffer van lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld. Driekwart van de kinderen was daar getuige van. Omdat het zo’n grote groep mensen betreft, wil het kabinet een schadevergoeding ‘eenvoudig toegankelijk maken’.

Slachtoffers hoeven in de woorden van Dekker niet ‘met pakken papier’ hun schade aan te tonen, maar gewoon ‘op een nette manier hun verhaal te doen’. In het verleden werd een op de vier aanvragen voor een schadevergoeding voor seksueel misbruik afgewezen en lag de lat om zelf bewijzen aan te leveren hoog. Vooral de meest zelfredzame slachtoffers slaagden daarin. Vandaar nu die ‘lage lat’. Die redenering gaat volgens Korver niet op. De overheid kan er natuurlijk ook alles aan doen om de procedure eenvoudiger te maken, maar mét het zicht op een reële vergoeding.

“Het bedrag van 5000 euro is eerder een belediging dan een erkenning van de slachtoffers”, zegt hij. “Het misbruik in de jeugdzorg is als je het serieus bekijkt een ware systeemfout. Als je die vervolgens met 5000 euro afkoopt, is een excuus niet meer dan een holle letter.”

Verkiezingen

Dat brengt Korver op een ander kritiekpunt op de reactie van Dekker en De Jonge, dat misschien nog belangrijker is. “Op school hebben we altijd geleerd dat we eerst ons ­excuus moeten aanbieden, en dat daarbij de frase hoort dat je het nóóít meer doet. Dat tweede ontbreekt ­totaal bij deze ministers. Want waar is het plan van aanpak dat misbruik in de toekomst moet voorkomen? Waar zijn de nieuwe protocollen en regels? Waar is de nieuwe onafhankelijke controle? Ik zie ze nergens.

“Daaruit concludeer ik dat het ­kabinet er zich van afmaakt, en ik durf het bijna niet te zeggen, maar je voelt aan alles dat er verkiezingen in aantocht zijn. Daarvóór moet deze kwestie zijn afgedaan.”

