Compensatie van 380 euro? ‘Wij hebben het echt niet nodig’

De overheid scheert iedereen over een kam: elk huishouden ontvangt deze laatste maanden van het jaar 380 euro ter compensatie van de gestegen prijzen voor stroom en gas. Maar vinden alle mensen het wel terecht dat ze dit geld ontvangen?

De zon schittert op de vele zonnepanelen die in Stad van de Zon in Heerhugowaard op de daken liggen. Achter de voordeuren tikken de meters die opgewekte stroom registreren gestaag omhoog. “Het is niet terecht dat wij deze 380 euro nu ontvangen, absoluut niet. Wij hebben het echt niet nodig”, zegt Claudia Baantjes (49) stellig.

Stad van de Zon ligt aan de zuidzijde van Heerhugowaard. In 1992 is met de bouw van de wijk begonnen. Het achterliggende idee is dat de wijk evenveel energie opwekt als er wordt verbruikt. De woningen zijn goed geïsoleerd en bijna alle huizen zijn voorzien van zonnepanelen.

Baantjes zit op een fitnessmatje, midden op een voetbalveldje aan de rand van de woonwijk. Naast haar zitten Sandra Lefevere (49) en leeftijdsgenoot Anouk van Staveren. Ze hebben er net een sessie essentrics (een vorm van fitness) op zitten.

Opzijzetten of weggeven?

De woning van Baantjes is van allerlei moderne gemakken voorzien, zoals ledverlichting en zonnepanelen. Baantjes: “We hebben nog een vast contract, wij betalen nu dus sowieso niet veel”. Ze heeft al wel een idee wat ze met het geld gaat doen. “We zetten het voor nu opzij en gaan het later investeren in het huis, nog meer zonnepanelen bijvoorbeeld.”

Heeft ze ook overwogen om het geld te doneren aan een goed doel? “Daar had ik eigenlijk nog niet over nagedacht.” Anouk van Staveren steekt haar hand op. “Ik ben een goed doel, geeft het maar aan mij”, zegt ze lachend.

Van Staveren woont in een ander deel van Heerhugowaard, in een oude woning met slechte isolatie. Zij zag haar rekening voor stroom en gas de afgelopen tijd verdrievoudigen. “Deze bijdrage is natuurlijk fijn, maar het is eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat.” Haar gestegen prijzen worden bij lange na niet gecompenseerd door de 380 euro.

Dit bedrag is in het leven geroepen, omdat de nood voor veel mensen al nijpend is. De maatregel loopt vooruit op het prijsplafond voor energie dat vanaf 1 januari 2023 geldt, waarin een maximum bedrag is afgesproken dat mensen gaan betalen. Dit kost de overheid circa 23,5 miljard euro.

Anderen hebben het harder nodig

Verderop in de wijk laat Tim Schouwenburg (39) zijn hond uit. Ook hij zegt het geld van de overheid niet nodig te hebben. “Het is krom. Ik ben ondernemer en verdien goed. Mijn vrouw werkt ook. Dit geld hoort niet bij ons, wij trekken het wel.”

Hij woont in een van de weinige woningen in Stad van de Zon die geen zonnepanelen heeft. Het hogere prijskaartje van stroom zet hem wel aan het denken. “Voorheen kostte het zeven jaar om de panelen terug te verdienen, met de huidige prijzen is het iets meer dan twee jaar. Je kan raden wat ik nu aan het regelen ben.”

De consensus in de wijk lijkt te zijn dat de 380 euro die iedereen met een eigen stroomcontract krijgt, niet eerlijk wordt verdeeld. Esther Burger (51) zag het termijnbedrag verviervoudigen. Toch maakt ze zich geen grote zorgen. “Wij redden het wel. Ik maak me wel zorgen om mensen die het al krap hebben. Die hebben het harder nodig.”

Burger maakt zich weinig zorgen over de energiekosten, toch is de bijdrage van de overheid welkom. “Alle andere kosten stijgen ook. Daarvoor is het een prettige tegemoetkoming.” Ze geeft ook aan dat ze thuis proberen het verbruik zoveel mogelijk te beperken. “We douchen bijvoorbeeld korter, alle beetjes helpen.”

