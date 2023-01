Commissie corrigeert fouten in rapport over steun aan Syrische opstandelingen

Er staan belangrijke fouten in het rapport van de commissie-Cammaert, die het steunprogramma aan Syrische opstandelingen onderzocht. Minister Hoekstra van buitenlandse zaken heeft de Kamer woensdag geïnformeerd dat die zijn gecorrigeerd.

Het komt niet vaak voor dat een onderzoekscommissie zo snel moet corrigeren na een publicatie. In het rapport stelde de commissie dat het Openbaar Ministerie (OM) in een belangrijke strafzaak een Syrische strijdgroep eerst wel, en toen niet meer als terroristisch zou hebben bestempeld. Dit blijkt onjuist.

De commissie-Cammaert, ingesteld in maart 2021, deed onderzoek naar de steun van het ministerie van buitenlandse zaken aan 22 strijdgroepen in Syrië. Dat programma liep tussen 2015 en 2018. Trouw en het tv-programma Nieuwsuur van de NOS onthulden in 2018 dat het ministerie, in strijd met beloftes aan de Kamer, groeperingen had gesteund die mensenrechten schonden en samenwerkten met extremisten. Afgelopen december publiceerde de commissie Cammaert haar langverwachte rapport. De Kamer gaat hierover begin februari in debat met minister Hoekstra.

Van standpunt veranderd

De commissie schrijft dat een conclusie ‘helaas onjuist’ is, maar dat de algemene conclusies in het hoofdrapport niet worden bijgesteld. Kamerleden zijn kritisch en hebben vragen.

De correctie heeft te maken met de strafzaak tegen Syriëganger Driss M. Het Openbaar Ministerie vervolgde hem tussen 2016 en 2019 voor deelname aan een strijdgroep die het OM als ‘terroristisch’ bestempelde.

Trouw en Nieuwsuur onthulden dat de strijdgroep waar Driss M. in 2015 aan zou hebben deelgenomen, vanaf 2017 hulpgoederen had gekregen van het ministerie van buitenlandse zaken. Het OM liet weten geen algemene uitspraken te doen over de aard van groeperingen over periodes buiten een strafzaak.

De commissie bestudeerde de zaak tegen Driss M, maar schreef in haar rapport dat het OM, vlak na de publicaties van Trouw en Nieuwsuur, plotseling van standpunt veranderde. In hoger beroep zou het OM de groepering niet meer terroristisch vinden. Om die reden zou Driss M. ook zijn vrijgesproken.

Vrijgesproken vanwege een gebrek aan bewijs

Mede op basis hiervan concludeerde de commissie vervolgens dat er ‘geen enkele indicatie’ was dat Nederland groepen had gesteund die door ‘het OM’ als terroristisch waren bestempeld.

Maar het OM zocht de afgelopen weken contact met de commissie, en liet weten dat er ‘geen sprake is geweest van wisseling van standpunt’. Driss M. werd ook niet vrijgesproken omdat het OM van standpunt was veranderd. Hij werd vrijgesproken vanwege een gebrek aan bewijs. Dat was gewoon openbare informatie.

De commissie corrigeerde de fouten vandaag. De onderzoekers schrijven dat hun conclusie over het standpunt van het OM ‘helaas onjuist’ is, en corrigeerden de passages.

De conclusie, dat er ‘geen enkele indicatie’ zou zijn dat er groeperingen gesteund waren die door het OM als terroristisch waren aangemerkt, is ook aangepast. De nieuwe conclusie luidt dat er geen indicatie is dat er groepen zijn gesteund in ‘periodes’ waarin ‘deze door het OM als terroristisch zouden zijn beschouwd.’

Jasper van Dijk (SP) en Pieter Omtzigt noemen de correctie ‘pijnlijk’. Volgens Omtzigt was de vraag hoe het programma Syriëgangers beïnvloedde een van de centrale vraagstukken. “Ze hebben er veel tijd voor gehad. Het OM verandert van mening? Nee, dat staat er dus precies niet. Dus hoe kun je zo’n leesfout maken?”

Van Dijk (SP): “Nu zo’n fout gemaakt wordt, vraag ik me af of dit deel wel goed onderzocht is.”

Don Ceder van coalitiepartij ChristenUnie vraagt zich af: “Als deze deelconclusie wordt aangepast, kan de kabinetsreactie dan wel ongewijzigd blijven?”

Onrechtmatige vervolging?

Een van de hoofdtaken van deze commissie was om de ‘juridische risico’s’ van het steunprogramma te onderzoeken. Het steunprogramma beïnvloedde verschillende zaken van het OM tegen teruggekeerde Syriëgangers, omdat zij stelden bij groeperingen te hebben gezeten die door Buitenlandse Zaken gesteund werden, of als ‘gematigd’ werden bestempeld.

De onderzoekers schrijven dat zij hun lezing baseerden op een vertrouwelijk ambtsbericht, dat het OM drie dagen na de publicaties van Trouw en Nieuwsuur aan het ministerie van justitie stuurde. Daaruit maakten zij op dat het OM van standpunt veranderde. In het stuk zouden nuancerende teksten staan over de strijdgroep. Het stuk zelf blijft geheim.

De advocaat die de zaak destijds deed, Yasar Özdemir, wil toch weten of uit de brief blijkt dat het OM van standpunt veranderde. “Het OM zette de vervolging tegen mijn cliënt daarna gewoon door.” Hij wil de brief inzien, en anders een zaak aan te spannen tegen de staat. “Hier is sprake van onrechtmatige vervolging.”

Strafrechtexpert en rechter Henny Sackers reageert kritisch op de werkwijze van de commissie. “Wat me echt verbaast is dat de commissie op zo’n kardinaal punt niet door gerechercheerd heeft op feiten. Dat is toch wat we dagelijks doen? Feiten checken. Dus wat doe je als je zo’n brief over een terreurzaak leest? Je verbindt niet zomaar kritiekloos feiten aan elkaar, maar je haalt het arrest van het Hof erbij. Dat is een stukje research van een half uurtje.”

