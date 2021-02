‘Commissie adviseert het kabinet buitenlandse adopties volledig stil te leggen’

De adoptie van kinderen uit het buitenland moet voorlopig helemaal worden stilgelegd. Die conclusie trekt een commissie onder leiding van oud-topambtenaar Tjibbe Joustra in een nog te verschijnen rapport, melden bronnen rond het kabinet aan het AD.

In het rapport over de Nederlandse adoptiecultuur en de rol van de overheid daarbij wordt gerept over ‘ernstige misstanden’ in Bangladesh, Brazilië, Colombia, Indonesië en Sri Lanka. De commissie legde de vinger op kinderdiefstal, kinderhandel, corruptie, vervalsing en diefstal van documenten, onethisch handelen van ambtenaren en het onder valse voorwendselen overbrengen van kinderen naar Nederland. Omdat de hedendaagse adoptiepraktijk nog steeds niet deugt, moet het naar Nederland halen van kinderen voorlopig stoppen, luidt het advies.

Vrijdag spreekt de ministerraad over het rapport dat maandag wordt gepubliceerd. Niet iedereen in de regering zou iets voelen voor een volledige stop op adoptie. De lopende adoptieprocedures moeten doorgang vinden, menen sommigen. Een stop zou daarom betrekking moeten hebben op nieuwe aanvragen.

