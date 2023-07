Commissaris van de Koning René Paas noemt de kabinetsval onverantwoordelijk en vreest gevolgen voor Groningen

In een zaaltje in het Groningse Hornhuizen praatte René Paas vrijdagavond over de kroniek van Overschild, een zwaar getroffen dorp in het aardbevingsgebied. Terwijl de eerste berichten over een kabinetsval binnendruppelden, zaten de meeste aanwezigen aandachtig te kijken naar een vertoonde film. “Toen ik daarna vertelde dat het kabinet was gevallen, klonk er applaus”, vertelt de Groningse commissaris van de Koning. “Ik zei gelijk: ja, dat mag, maar realiseer je dat dingen nu niet per se makkelijker worden.”

Paas, die zijn woorden altijd zorgvuldig kiest, reageert verbolgen op het vallen van het kabinet. “Het is onbegrijpelijk. Als je let op wat hier in Groningen en in de rest van het land aan de hand is, is het onverantwoordelijk om het kabinet op te blazen. Redelijke mensen hadden elkaar kunnen vinden op asiel.”

“Waarom nu wél?”, vraagt Paas zich af, verwijzend naar de snoeiharde parlementaire enquête over het Groningse gasdebacle. “Er was materiaal genoeg om een keer of drie, vier, vijf af te treden. Er werden allerlei andere argumenten genoemd om te blijven zitten. De oorlog in Oekraïne en andere crises die vroegen om een adequate aanpak. Als je dan een paar weken later valt over een gemaakte politieke crisis, krijgt dit een heel bittere nasmaak.”

De gevolgen voor Groningen

Rutte zei vrijdagavond dat het kabinet demissionair “alles zal doen” om vervolg te geven aan de gemaakte afspraken na de parlementaire enquête Groningen. Vijlbrief voegde daar later aan toe dat de versterking en de schadeafhandeling geen vertraging mogen oplopen door de val van het kabinet en spreekt van ‘absolute prioriteit’.

Volgens Paas kunnen de gevolgen groot zijn voor Groningers. “Het antwoord van de regering op de parlementaire enquête behoeft nog ontzettend veel uitwerking en onderhandeling.” Van maatregelen om schadeherstel en versterking makkelijker te maken tot de vraag hoe kinderen in Groningen dezelfde kansen krijgen als op andere plekken in Nederland. “Er is nog geen begin van hoe dat moet.”

Juist omdat er zoveel te bespreken is, is het volgens Paas belangrijk dat er een kabinet zit met een volledig mandaat. “Wij vrezen nu dat we redelijk snel tegen de grenzen aanlopen.”

Crises schreeuwen om antwoord

“In de volle breedte moet het kabinet nog allerlei besluiten nemen”, zegt Paas. Die kunnen wel doorgaan met medewerking van de Kamer, zolang het onderwerp niet controversieel wordt verklaard, maar dat is niet hoe de praktijk werkt. Twee keer eerder maakte Paas een demissionair kabinet mee. “Al snel hoor je dan als je iets nodig hebt: we krijgen eerst verkiezingen, of we hebben net verkiezingen gehad. En we weten inmiddels allemaal hoe lang een formatie kan duren.”

Niet enkel over de Groningse aardbevingsproblematiek maakt Paas zich zorgen. “Allereerst de asielkwestie zelf, waarbij als het fout loopt dat altijd weer in Ter Apel ligt.” Hij noemt ook stikstof. “Die nieuwe gedeputeerden willen aan de slag. Daar is een fonds voor nodig. Geen mens kan je nu vertellen wanneer provincies gaan beschikken over de middelen om ook feitelijk aan de slag te gaan.” Al die andere crises “schreeuwen om een antwoord", zegt Paas. “Dat ligt nu voor onbepaalde tijd stil.”

Het vertrouwen in Groningen verbetert in ieder geval niet. “Dat het vertrouwen zo laag is in Groningen heeft te maken met dit soort ervaringen. En daar is Rutte het boegbeeld van. Ik denk niet dat dat erg is veranderd na de val van het kabinet. Het zal geen impuls zijn voor het vertrouwen.”

Lees ook:

‘Voor de regering is haar eigen positie belangrijker dan een gebaar naar Groningen

Ze deden allebei hun verhaal tijdens de parlementaire enquête naar de gaswinning. Een jaar en een Kamerdebat verder zijn Herman de Muinck en Melissa Dales niet verrast maar toch teleurgesteld. ‘Ik had niets anders verwacht.’

VVD en BBB staan al klaar voor de verkiezingen, maar de andere partijen niet

De verkiezingskas is leeg, en pal voor de vakanties voelen partijen zich overvallen door de plotselinge val van het kabinet. Partijen moeten deze zomer hard aan het werk.