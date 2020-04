Comité 4 en 5 mei: herdenk thuis, zing mee met het Wilhelmus

Dit jaar, precies 75 jaar na de bevrijding, herdenken we de oorlog thuis, maar hopelijk toch een beetje samen. Die boodschap brengt het Nationaal Comité 4 en 5 mei naar buiten in aanloop naar Dodenherdenking en Bevrijdingdag. Het Comité roept iedereen op om dit jaar thuis mee te doen. Met het uithangen van de vlag, het zingen van het Wilhelmus en met het viering van de bevrijding via de digitale weg.

Door het coronavirus zijn vrijwel alle activiteiten rond Dodenherdenking en Bevrijdingsdag afgelast. Wel leggen koning Willem-Alexander met koningin Máxima een krans op de Dam, maar zonder publiek. Alleen president Mark Rutte, burgemeester Femke Halsema en Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité, zullen daarbij zijn. En de 16-jarige Eva Pronk uit Den Haag, die het jaarlijkse gedicht voordraagt. Vanuit de Nieuwe Kerk in Amsterdam spreekt schrijver Arnon Grunberg een 4 mei-voordracht uit. Simone Kleinsma zingt, begeleid door een klein ensemble van het Metropole Orkest. Ook dit alles is zonder toeschouwers.

Leg bloemen, maar zonder publiek

Het Nationaal Comité roept plaatselijke autoriteiten en organisatoren op om ook bloemen te blijven leggen, maar overal zonder publiek. Mensen kunnen de herdenking thuis via televisie volgen, of via sociale media. En Nederlanders kunnen vanuit huis meedoen. Naast een oproep tot het meezingen van het Wilhelmus omarmt het Comité het idee van de Oranjevereniging uit Etten-Leur om in heel Nederland vanaf het balkon of in de deuropening mee te blazen met de taptoe, het signaal voorafgaand aan de twee minuten stilte.

Ook Bevrijdingsdag is vanwege het coronavirus sterk versoberd. De veertien Bevrijdingsfestivals gaan niet door en de 5 meilezing met Bondskanselier Angela Merkel in Den Haag is afgelast. Het vieren van de bevrijding vindt dit jaar vooral via het internet plaats. Ambassadeurs Roxeanne Hazes, Snelle, Lucas & Steve en Kris Kross, die normaal gesproken in een helikopter van festival naar festival zouden trekken, laten dit jaar via sociale media van zich horen. Het ontsteken van het bevrijdingsvuur in Wageningen gaat wel door, maar ook zonder publiek. Mensen kunnen het vuur thuis digitaal ontsteken via www.vrijheidsvuur.nl.

Zo zien 4 en 5 mei er dit jaar noodgedwongen heel anders uit dan bedoeld. Juist in het jaar waarin uitvoerig zou worden teruggeblikt op 75 jaar vrijheid. Comitévoorzitter Verbeet zei eerder in een interview in Trouw dat Dodenherdenking ‘indrukwekkend’ en ‘vol betekenis’ moet worden. “Mooi vind ik dat herdenken in de geschiedenis altijd weer anders gebeurt, nu dus noodgedwongen ook. En dit keer gaan we er wel degelijk iets heel bijzonders van maken”, aldus Verbeet.

