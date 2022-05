Columnist Tarawally kwam café niet binnen en meldde dat. Hoe verder?

Babah Tarawally wilde vorig weekend een café binnenlopen in de Utrechtse binnenstad, maar de portiers weigerden hem en een vriend de toegang. Waarom, vroeg de Trouw-columnist. “Alleen stellen komen naar binnen.” Tarawally dacht aan een grapje en zei dat hij en zijn vriend ook een stel zijn. “De portier zei daarop tegen mij dat er voor lesbiennes en homo’s andere clubs zijn.”

Ondertussen lopen andere mannen en vrouwen, alleen of in groepjes, wel naar binnen, ziet Tarawally. “Wees eerlijk, dit gaat om onze huidskleur”, zegt Tarawally tegen de portier. Die antwoordt volgens hem dat de nieuwe eigenaar liever geen zwarte mensen binnen wil hebben.

De bedrijfsleider van het betrokken café herkent deze uitlatingen desgevraagd absoluut niet. Iedereen is welkom, behalve als iemand te veel heeft gedronken, zegt hij. Hij vraagt op verzoek van Trouw de portiers wat er is gebeurd, en zij antwoorden dat de heren aangeschoten waren en bij weigering van de toegang al snel de discriminatiekaart trokken. Tarawally zegt in reactie daarop dat hij en zijn vriend in het geheel niet drinken.

Mijn woord tegen het jouwe

Zo dreigt de kwestie vast te lopen in een ‘mijn woord tegen het jouwe’. Dat kan een van de redenen zijn dat de meldingsbereidheid voor discriminatie in de horeca zo laag is. “Mensen denken: ach, het heeft toch geen zin”, zegt Bernice Calmes, de directeur van anti-discriminatiebureau Art.1 Midden-Nederland waar Tarawally een klacht heeft ingediend.

Art.1 steunt Tarawally en heeft ook het betrokken café met een officiële ‘klacht ongelijke behandeling’ om opheldering gevraagd. Ook is de eigenaar gevraagd of hij bereid is tot een gesprek met de columnist. Dat is hij, zo bleek maandag, een gesprek wordt nog gepland. Daarnaast heeft Tarawally deze woensdag een afspraak met de politie om aangifte te doen.

“Tarawally heeft ook een getuige”, zegt Calmes, “de vriend met wie hij was. En in de gelijkebehandelingswetgeving is er ook een verschuiving van de bewijslast. Dan moet de wederpartij aantonen dat er niet is gediscrimineerd. Ik weet niet of we bij het onderzoek naar dit incident bij dat punt uitkomen, maar het is een mogelijkheid.”

Het is lastig om discriminatie in de horeca aan te tonen. Beeld ANP

Hoe vaak komt het voor?

Discriminatie en racisme in de horeca is een probleem waartegen gemeenten als Utrecht al jaren vechten, maar of het enig resultaat heeft, blijft onduidelijk. Want hoe omvangrijk is discriminatie in de horeca?

De Utrechtse wethouder Linda Voortman die diversiteit in haar portefeuille heeft, ziet de meldingen de laatste jaren beperkt binnen komen. “Maar dat hoeft niet te betekenen dat er geen discriminatie plaatsvindt. Het kan zijn dat mensen het wel meemaken, maar niet melden.” Calmes: “We zien het topje van de ijsberg”.

Melden kan onder meer via Art.1. “Je kunt mailen, bellen of via WhatsApp een berichtje sturen”, zegt Calmes. “Maar te weinig mensen weten dat. Ja, een campagne zal helpen, maar daar hebben wij het geld niet voor.”

Omstanders kunnen ook een melding doen, of weglopen bij het café

Calmes roept ook omstanders op discriminatie te melden via WhatsApp. “Iemand die getuige is van discriminatie hoeft zich echt niet heroïsch op te stellen. Daar krijgt die persoon alleen maar last mee. Stuur een bericht. Zo kun je op een discrete manier melding maken van discriminatie. En weglopen bij zo’n café is ook een solidaire geste.”

Tarawally zegt dat de omstanders die achter hem in de rij stonden niet reageerden “terwijl zij duidelijk hoorden wat er tegen ons werd gezegd, dat we niet naar binnen mochten omdat we donker zijn. Ook zij zijn voor mij medeplichtig aan het in stand houden van racisme. Kijken en niets doen is ook meedoen.”

“Als er sprake is van discriminatie, gaat dat ons allemaal aan”, zegt wethouder Voortman. “Niet alleen degene die discrimineert en degene die wordt gediscrimineerd. Een stad waarin wordt gediscrimineerd is voor niemand een fijne stad. We vragen ons nu af: hoe kunnen wij als overheid mensen in de stad ondersteunen om zich uit te spreken, of actie te ondernemen als iemand dit ziet. Daar werken wij nu aan. We hebben ons ‘Panel Deurbeleid’ dat we zullen evalueren en we gaan ons veiligheidsbelevingsonderzoek uitbreiden waarin we vragen naar de ervaren discriminatie.”

In het Panel Deurbeleid zijn de regels vastgelegd die horecaondernemers in Utrecht met elkaar hebben afgesproken over wanneer zij iemand weigeren. Als iemand te veel heeft gedronken bijvoorbeeld. Ook kunnen daar klachten worden ingediend over het deurbeleid. “Maar die meldingen moeten dan wel komen, dan kunnen wij onderzoek doen en handhaven en krijgen we zicht op de omvang van het probleem.”

