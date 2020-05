College Zandvoort slipt op weg naar het circuit

Het obstakel is niet langer dan honderd meter, maar de nieuwe toegangsweg naar het circuit van Zandvoort heeft ogenschijnlijk toch een heel college laten vallen. De wethouders hebben gisteren hun functie neergelegd omdat zij voelen dat zij niet langer het vertrouwen van de gemeenteraad hebben.

De kwestie draait om een toegangsweg naar het circuit van Zandvoort, waar aanvankelijk in mei, maar door corona pas volgend jaar weer Formule 1 races worden gehouden. Voor een half miljoen euro moest daarom een ‘calamiteitenweg’ worden aangelegd, maar uiteindelijk bleek dat deze ook gewoon voor bezoekers toegankelijk is.

PVV, GroenLinks, D66 en de ouderenpartij OPZ vinden dat wethouder Ellen Verweij-de Haas (VVD) daarmee haar boekje te buiten is gegaan. Als het circuit zo nodig een extra toegangsweg wil, had het dat zelf moeten financieren, is hun gedachte. En ze eisten dat de wethouder het stuk asfalt weer als ‘nooduitgang’ zou bestemmen. Verweij-de Haas stelt op haar beurt dat de bestemming van de weg niet van te voren is vastgelegd en ook volledig binnen haar bevoegdheid als wethouder valt, en wil best met de raad onderhandelen, maar niet als de uitkomst daarvan van tevoren vast staat.

‘Burgers verwachten geen lamgeslagen college’

De kwestie suddert al weken, maar speelde vorige week op in de ‘hangout’ van de gemeenteraadsvergadering. Tijdens dat digitaal samenzijn bleek dat een meerderheid van de raad vasthoudt aan de oorspronkelijke bestemming, waaronder de ouderenpartij OPZ. Maar die partij is met wethouder Joop Berendsen óók vertegenwoordigd in het college, dus dat werd moeilijk. Berendsen trad daarom terug als wethouder, de overgebleven twee wethouders probeerden deze week te peilen of zij nog wel voldoende vertrouwen in de raad aanwezig hebben. Maar gisteren gooiden zij toch de handdoek in de ring.

Maaike Koper, fractievoorzitter van de PvdA in Zandvoort, neemt een bijzondere positie in in dit conflict. Haar partij heeft de ontwikkelingen rond het circuit als enige altijd kritisch gevolgd, maar zij is óók tegen het opblazen van het college. “In deze coronacrisis kunnen we dit helemaal niet gebruiken”, zegt ze. “Burgers verwachten een daadkrachtig bestuur, geen lamgeslagen college. Waarom is deze discussie zo op de spits gedreven?”

Versplinterde gemeenteraad

Wat volgens haar een rol speelt, is dat de kleine raad van Zandvoort (17 zetels) maar liefst acht partijen kent, met twee lokale partijen die geen landelijk inbedding hebben. Dat komt niet ten goede aan de kwaliteit van de raadsleden. Juist vanwege die versplintering is gekozen voor een raadsakkoord op hoofdlijnen, niet voor een coalitieakkoord dat is dichtgetimmerd. Zo’n raadsakkoord geeft veel meer ruimte voor debat, is de positieve uitleg van deze constructie. Maar in Zandvoort is eerder sprake van ‘kikkers en een kruiwagen’. Daarbij komt ook nog dat bepaalde fractievoorzitters een stijl en een karakter hebben waarmee eerder het eigen gelijk, dan het compromis wordt gezocht.

Midden in coronatijd, met haperende verbindingen, is de politieke situatie in Zandvoort volledig geëscaleerd, zegt ook Martijn Hendriks, fractievoorzitter van de plaatselijke VVD. “En dat is ernstig, want juist nu verwachten burgers en ondernemers heldere besluiten hoe we in Zandvoort moeten omgaan met de nieuwe anderhalvemetersamenleving. Volgende week vrijdag is er weer raadsvergadering, en dan zal ik pleiten voor een informateur die werk maakt van een nieuw college. De huidige wethouders hebben dan wel aangeboden voorlopig te blijven, maar aan zittenblijven hebben we niks, er moet bestúúrd worden. De situatie is heel ernstig, en dat zogenaamd allemaal om een ruzie om een weggetje.”

