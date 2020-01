Coldcasekalender lost nog geen zaken op, maar politie is tevreden

De coldcasekalender wordt dit jaar voor de vierde keer uitgegeven door de politie. Er staan 52 onopgeloste misdrijven, vermissingen en onbekende doden op. De kalender wordt verspreid onder gedetineerden, met de oproep ‘nabestaanden uit hun onzekerheid te halen’ en alle mogelijke tips met de politie te delen. Dit jaar krijgen voor het eerst ook tbs-instellingen het boekje opgestuurd.

Hoewel nog geen zaak aanwijsbaar door de coldcasekalender is opgelost, is de politie tevreden over het project. Volgens Aart Garssen, landelijke projectleider cold cases, zorgt de kalender elke jaar toch weer voor nieuwe informatie over onopgeloste zaken. En die tips helpen uiteindelijk bij de zoektocht naar antwoorden. Dat is vooral voor de nabestaanden belangrijk. “Het kan een einde maken aan hun onzekerheid, vragen beantwoorden waarmee zij al jaren worstelen en bijdragen aan het verwerken van het verlies van hun dierbare.”

In de nieuwe kalender voor 2020 staat een aantal bekende zaken, waaronder die van de vermiste studente uit Maastricht, Tanja Groen. Zij is sinds ze een feest verliet in 1993 niet meer gezien. Maar ook relatief onbekende cold cases krijgen aandacht op de kalender. Van een dode baby die in 1998 in een vuilniszak in Baarle-Nassau wordt gevonden en van wie de moeder nooit is achterhaald, tot verschillende moordzaken waar er nooit een dader is gevonden.

In totaal liggen er nog 1774 onopgeloste zaken op de plank bij de politie. Verspreid over het land werken elf politieteams aan die zaken.

