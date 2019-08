Coffeeshophouder Rick Brand: ‘Straks weet je zeker dat je wiet koopt zonder additieven’

Voor Rick Brand kan de proef met ­legaal geteelde wiet niet snel genoeg beginnen. Al is het maar voor zijn ­eigen gezondheid. Elke keer als de eigenaar van de Bredase coffeeshop De Baron een nieuwe levering krijgt aangeboden, begint een proces van kijken, ruiken, onder de microscoop leggen en zelf roken. Wordt hij er akelig van, dan weet Brand weer hoe laat het is: de kweker heeft gerotzooid met zware metalen of bewerkingsmiddelen. Levering afgewezen, maar ondertussen zit Brand zelf voor enkele dagen met de gebakken peren.

Dat komt de laatste jaren veel vaker voor dan voorheen. “Eigenlijk sinds er hard wordt gejaagd op kleine kwekers en zij hun huis uit moeten als er een hennepkwekerij wordt ontdekt. De grote kwekers met grote belangen blijven over. In plaats van biologische bestrijdingsmiddelen gooien zij pesticiden op de planten, om de kans op een mislukte oogst zo klein mogelijk te houden. Die middelen zijn kankerverwekkend en niemand weet precies hoe gevaarlijk ze zijn.”

Het is deze middag behoorlijk druk in De Baron. Gasten praten met elkaar, spelen een kaartspelletje of komen alleen even binnen om wat te kopen. Aan een klein tafeltje bekampen Marcel Brans (50) en Yannick Kalle (24) elkaar op het schaakbord.

Ook met hun mening over de wietproef staan ze tegenover elkaar. Brans heeft vooral oog voor de volksgezondheid: “Als ik een keer wiet uit iemands tuin rook, heb ik zeker niet het gevoel dat ik verkeerd bezig ben. Het is zachter en rookt fijner, omdat er geen additieven worden gebruikt. Straks kunnen we daar in de coffeeshop ook zeker van zijn.”

Kalle, spelend met zwart en aan de winnende hand, maakt zich daarentegen zorgen dat hij straks een ‘slappe hap’ krijgt voorgeschoteld. “Dat ik er maar een beetje stoned van word, zeg maar. In een andere Bredase coffeeshop hebben ze heerlijke Moonrock, wiet gerold in hasjolie. Maar die is erg sterk en zal straks vast niet meer worden verkocht. Tja, er gaan dingen veranderen.”

Maar veel ook weer niet, als het aan burgemeester Paul Depla van Breda ligt. “Voor onze gemeente zijn twee punten cruciaal: de particuliere telers moeten qua prijs en kwaliteit echt kunnen concurreren met de producten die nu in de coffeeshops liggen. Anders krijg je straathandel en dan zijn we veel verder van huis. En we moeten genoeg capaciteit hebben om bij eventuele straathandel goed te handhaven. Aangezien het om een landelijk experiment gaat, mogen we daar niet alleen in komen te staan.”

Overigens waakt Depla voor te veel optimisme als het gaat om criminaliteitsbestrijding. “We halen de hele cannabisketen uit de illegaliteit en voor de volksgezondheid zal dat zeker goed zijn. Maar het is een relatief kleine proef en drugscriminaliteit kent veel facetten. Het houdt niet op bij hennepteelt, dus het zou naïef zijn om te denken dat we hiermee de criminaliteit laten verdwijnen.”

In De Baron verkoopt Brand – die namens alle acht coffeeshops in Breda spreekt – momenteel twaalf soorten wiet met namen als Northern Light, White Widow en Trainwreck. Hoe zijn assortiment er in 2021 uit gaat zien, is ook voor hem nog een grote vraag. Het deert hem nauwelijks. “Het is van het grootste belang dat we gegarandeerd schone producten krijgen en daarom heb ik weinig begrip voor tegenstanders van de proef. Blijkbaar beseffen zij niet ­hoeveel rommel er nu op de markt komt.”

