Codewoord ‘masker 19’ blijkt een jaar na invoering nauwelijks gebruikt om huiselijk geweld te melden

Hoe gaat het met ‘masker 19’ in Frankrijk?

Frankrijk was het eerste land dat ‘masker 19’ introduceerde, toen bleek dat het aantal meldingen van huiselijk geweld in de eerste lockdown toenam. Hoe staat het er nu mee?

Een erg bekend begrip is ‘masker 19’ in Frankrijk niet geworden, denkt correspondent Kleis Jager. Wel is er de afgelopen tijd veel aandacht voor femicide. “Vooral door een paar recente moorden waarbij die op Chahinez Boutaa in Mérignac, een voorstad van Bordeaux, veel indruk heeft gemaakt.” De 31-jarige vrouw was het 39ste slachtoffer sinds het begin van dit jaar. Op 4 mei werd zij door haar ex voor haar eigen huis in haar benen geschoten en daarna in brand gestoken.

“De dader, haar ex-vriend, was een jaar eerder veroordeeld voor huiselijk geweld”, vertelt Jager. “Vrijdag is een onderzoek naar de zaak openbaar gemaakt en nu weten we dat de dader haar vanuit de gevangenis telefonisch bedreigde. Daar is niets mee gedaan. Ook kreeg het slachtoffer niet te horen dat haar ex weer op vrije voeten was.” Toen ze aangifte deed omdat hij haar aanviel, bereikte die informatie door onvolledige registratie het OM niet. “Men stapelde kortom fout op fout.”

Vanwege de incidenten wil Frankrijk een databank maken van mannen die zich schuldig hebben gemaakt aan huiselijk geweld. “Zo kan die informatie beter worden gedeeld met alle instanties.”