Code rood vanwege ijzel, veel scholen blijven dicht

In Zeeland en Zuid-Holland geldt maandagochtend niet langer code rood, maar code geel. Het KNMI heeft voor de twee kustprovincies de lagere waarschuwingscode geel ingesteld omdat de gladheid daar beperkt is.

Grote ongevallen op de weg zijn maandagochtend vroeg uitgebleven, meldt Rijkswaterstaat. “Het zout dat door strooiwagens over de doorgaande wegen in het land wordt verspreid doet zijn werk goed”, aldus een woordvoerster.

Lokale media melden dat veel scholen de deuren sluiten omdat de schoolgebouwen mogelijk slecht bereikbaar zullen zijn. Sommige scholen openen mogelijk later maandag de deuren. Sommige kinderen hebben een dag vrij, andere kinderen volgen online lessen.

Volgens Omroep West adviseert de PO-raad ouders om de ouder-apps in de gaten te houden voor informatie over dichte scholen. Vorige week maandag hielden ook veel scholen de deuren dicht, toen vanwege de sneeuwval.

Op sociale media laten ook veel mensen weten dat de school van hun kinderen maandag dicht blijft. “En toen waren we morgen weer lekker thuis. Wat een gekke tijd”, zei iemand zondagavond op Twitter. Iemand anders stelt: “Brengen we de kinderen toch na de ochtend naar school.” Bij sommigen is er onbegrip over het feit dat de scholen niet open gaan.

Eerder zondag werd al bekend dat GGD-locaties voor coronatests of vaccinaties maandagochtend dicht blijven.

Ook vorige week bleven veel basisscholen dicht vanwege het winterse weer. Beeld ANP

Code rood

In Noord- en Zuid-Holland en Zeeland geldt code rood tussen 03.00 uur en 10.00 uur, in Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Flevoland, Friesland en de Waddeneilanden is die van kracht tussen 05.00 uur en 12.00 uur. Voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg is het code rood tussen 07.00 uur en 14.00 uur.

De regen trekt maandag van west naar oost over Nederland. Volgens Weer.nl heeft de diepvrieskou van de afgelopen week de bodem flink doen afkoelen. “Dit betekent dat de regen die er valt de eerste uren nog op een bevroren ondergrond valt. Op uitgebreide schaal kan zich dus eerst een dun ijslaagje vormen met verraderlijke gladheid tot gevolg.”

Het KNMI stelt dat er sprake is van een grote kans op overlast en letsel door de gladheid. Ook is de kans groot dat het openbaar vervoer ontregeld wordt. “Ga niet op reis als dat niet strikt noodzakelijk is”, aldus het weerinstituut. Met name lokale wegen zullen erg glad worden, is de verwachting.

Rijkswaterstaat meldt paraat te staan met 546 strooiwagens om gladheid te bestrijden. Aan mensen die maandag toch de weg op moeten, adviseert Rijkswaterstaat: “Langzaam rijden, afstand houden, niet onnodig van rijstrook wisselen en rustig remmen.”

NS rijden maandag weer reguliere dienstregeling

De NS rijden vanaf maandag weer de reguliere dienstregeling zoals die was voor de sneeuw- en vorstperiode. Dat meldt de vervoerder zondag. Door de winterse omstandigheden was het treinverkeer sinds vorig weekeinde flink ontregeld.

Opstelterreinen zijn volgens de NS inmiddels weer beter bereikbaar voor controles en onderhoud, waardoor steeds meer treinen beschikbaar komen. Treinen waar flink wat ijs op zit, gaan door ‘de-icing straten’ en krijgen een onderhoudsbeurt, aldus de vervoerder. “We houden er rekening mee dat treinen meer storingen geven dan we gewend zijn, omdat ze vorige week in extreme kou stil hebben gestaan. Op onze werkplaatsen werken collega’s met man en macht om alle treinen zo snel mogelijk op het spoor te krijgen.”

Desondanks is het mogelijk dat treinen uitvallen en dat er minder of kortere treinen rijden, waarschuwt de NS. “Daardoor kan het drukker zijn.”

Ook het weeralarm van het KNMI voor verwachte gladheid kan van invloed zijn op de dienstregeling. “Mogelijk heeft ons personeel iets meer moeite dan normaal om op het werk te komen. Verder moeten mensen oppassen voor gladheid op en om onze perrons.” De vervoerder adviseert reizigers kort voor vertrek de reisplanner te checken.